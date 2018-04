Proroga su proroga | Alitalia quanto ci costi

GDPR - la CNA vuole la Proroga - per le sanzioni - : Il caso Facebook insegna alla politica e alla burocrazia italiane, colpevolmente silenti mentre si avvicina la fatidica data del 25 maggio, che vanno cercati altrove i nemici della privacy. Occorre ...

Pensioni - novità al 17 aprile su lavoratori precoci e Proroga Inps Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 17 aprile mettono in evidenza i lavoratori precoci e la riforma Fornero, finita di nuovo al centro dell'attenzione a to delle dichiarazioni rilasciate da Tito Boeri alla trasmissione Mezz'Ora in più, in onda su Rai Tre. Il presidente dell'#Inps si è detto contrario all'abolizione della riforma previdenziale varata dal governo Monti, sia per una questione di spesa da sostenere, non inferiore ai ...

Pensioni - novità al 17 aprile su lavoratori precoci e Proroga Inps : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 17 aprile mettono in evidenza i lavoratori precoci e la riforma Fornero, finita di nuovo al centro dell'attenzione a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Tito Boeri alla trasmissione "Mezz'Ora in più", in onda su Rai Tre. Il presidente dell'Inps si è detto contrario all'abolizione della riforma previdenziale varata dal governo Monti, sia per una questione di spesa da sostenere, non ...

Ape social e Precoci - Proroga al 20 aprile per l’invio del modello AP116 : C’è tempo fino al 20 aprile per l’invio del nuovo modello AP116 per l’Ape social e la pensione anticipata per i Lavoratori Precoci. A comunicarlo è l’Inps con il messaggio del 12 aprile scorso, a seguito delle numerose richieste pervenute dagli enti di patronato e dalle sedi territoriali. La proroga riguarda solo l’invio del modello AP116 che attesta lo svolgimento delle mansioni gravose da parte del datore di ...

Migliaia in corteo all'Aquila - no alla restituzione delle tasse. Il sindaco : "La Proroga non risolve" : Uno striscione recita "No al terremoto fiscale" e su un camion campeggia un cartello con la scritta: "È incomprensibile. Reduci dal terremoto, vittime dello Stato". Con questi slogan sono partiti in corteo all'Aquila Migliaia di cittadini, imprenditori, commercianti e studenti, con politici e amministratori, nella manifestazione organizzata da Comune dell'Aquila e Regione Abruzzo per dire no alla restituzione delle tasse, sospese a ...

Maltempo Sardegna : ridotte le giornate di pesca dei ricci di mare - raccolta Prorogata di 15 giorni : Su richiesta delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei pescatori del riccio di mare, che segnalavano una forte riduzione delle giornate di pesca causate dal Maltempo che in questi ultimi mesi ha interessato la regione, l’Assessorato dell’Agricoltura della Sardegna ha concesso un incremento del calendario dei prelievi di 15 giorni, con chiusura tassativa fissata al prossimo 1 maggio. “Abbiamo concesso questa proroga – ...

L'Ucraina deve decidere entro ottobre se Prorogare "trattato d'amicizia" con la Russia - : Giovedì scorso il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato che avrebbe presentato al Parlamento una proposta di legge per l'uscita unilaterale da alcune disposizioni del trattato d'amicizia ...

Personale ATA - Modello D3 : il sindacato LIU chiede una Proroga : Dal sito Orizzontescuola.it apprendiamo di un comunicato riguardante il Personale ATA, inviato dal sindacato LIU. Oggetto del documento è, per la precisione, il Modello D3 per la scelta delle sedi e il completamento della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ATA. Il comunicato è da parte del professor Pasquale Di Vanna , segretario nazionale LIU. Come […] L'articolo Personale ATA, Modello D3: il sindacato LIU chiede una ...

Milano. Contratto ATM Prorogato fino al 31 ottobre 2020 : L’Amministrazione comunale di Milano ha deciso la proroga del Contratto di servizio di trasporto pubblico e dei servizi complementari ad Atm

120 giorni Proroga per imposte terremoto L'Aquila - De Micheli - firmato decreto presidenza Consiglio : L'Aquila - La presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto che autorizza la proroga di 120 giorni per l'esecuzione di tutta la procedura prevista in capo al commissario straordinario Calabrò per il recupero delle imposte del 2010 per il terremoto dell'Aquila del 2009". Lo ha annunciato la commissaria alla ricostruzione del Centro Italia Paola De Micheli a margine della visita del premier Gentiloni a ...

Vodafone offre 1000 minuti e 30 GB a 10 - 80 euro e Proroga le Vodafone Special : Vodafone cerca di catturare l'attenzione dei clienti di altri operatori e dei propri ex clienti rendendo disponibili varie promozioni interessanti. Oltre a Vodafone Special minuti 30 GB dedicata limitata agli ex clienti, proroga i limiti di tempo per attivare le tre offerte denominate Vodafone Special 7, 10 e 20 GB fino al prossimo 28 aprile 2018. L'articolo Vodafone offre 1000 minuti e 30 GB a 10,80 euro e proroga le Vodafone Special proviene ...

Precoci ed Ape sociale? Proroga da parte dell’Inps - ecco di cosa si tratta Video : Fin dalla loro nascita #APE SOCIALE e anticipata per i Precoci #Quota 41 hanno presentato diverse criticita'. SI tratta di problemi che da diverse segnalazioni sembrano abbiano portato anche a delle reiezioni delle domande di certificazione del diritto alle due misure. Una delle criticita' più frequenti riguarda i lavori gravosi e la documentazione necessaria per far si che l'Inps riconosca l’attivita' del richiedente una delle due misure, come ...

Tpl : Comune Milano Proroga contratto ad Atm fino a ottobre 2020 : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di Milano ha deliberato la proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico ad Atm fino al 31 ottobre 2020. La proroga del contratto di gestione, spiega una nota del Comune, riguarda i servizi di trasporto pubblico locale, i sistemi di pagamento per l’accesso ad Area C, le attività di manutenzione e gestione delle tecnologie e degli impianti, la sosta a pagamento, ...

Alitalia : Ugl - sì a Proroga - no ad esuberi preventivi : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – ‘L’Ugl Trasporto Aereo valuta positivamente le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, riferite alla volontà del Governo di voler rinviare di altri sei mesi il termine per la conclusione della cessione aziendale ed anche l’ulteriore rinvio per restituzione del prestito statale di 900 milioni concesso ad Alitalia, a fine anno”. Lo dichiara il segretario ...