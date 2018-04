pronostici NBA 18-19 aprile 2018 | consigli scommesse

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Altre sei partite in programma in questa due giorni di NBA playoffs con i primi turni che avanzano tutt’altro che privi di sorprese. Abbiamo infatti assistito alla super prestazione di D-Wade che con i suoi 28 punti dalla panchina ha riportato la serie in parità, e che ora si sposterà in quel di south beach per gara 3 e 4. Vedremo quali altre sorprese ci riserveranno questi playoffs, che di certo non hanno deluso le aspettative. Perciò continuiamo a seguirli con passione e divertiamoci. Pronostico Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 18-4-Gara 2 in cui LeBron James e compagni cercheranno di rimettere sulla retta via la serie dopo la sconfitta in gara 1. Il re scenderà in campo più determinato che mai ma, come abbiamo visto, i Pacers non sono proprio gli ultimi arrivati. Gran parte del merito va a Victor Oladipo che sembra aver fatto un salto di qualità nel suo ...