Promossi a metà i Samsung Galaxy S9 | meglio di iPhone X | sotto tono per fotocamera e

optimaitalia

: Promossi a metà i #SamsungGalaxyS9: meglio di #iPhoneX, sotto tono per fotocamera e batteria - OptiMagazine : Promossi a metà i #SamsungGalaxyS9: meglio di #iPhoneX, sotto tono per fotocamera e batteria - TBSFVG : #buonenotizieFVG ?? Dal @messveneto di venerdì Piú della metà degli #studenti , in #stage presso le #aziende del… - Filomen02298445 : RT @NeuromedIRCCS: 95 milioni di euro per la ricerca sanitaria in Italia. Pubblicato il Bando Ricerca Finalizzata del Ministero della Salut… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)solo aS9 (quelli con processore Snapdragon), cosa che gli è comunque valsa la vittoria suX. Ci rifacciamo all'analisi condotta dall'associazione americana per i diritti dei consumatori 'Consumer Report', in cui svettano primi e secondi rispettivamente il modello plus e quello standard del nuovo top di gamma sudcoreano. Terzi e quarti ilS8 e S8 Active, seguiti da S8 Plus in quinta posizione. Finiscono sesti, settimi e ottimi8 Plus,8 eX.Quel che ha permesso ai flagship asiatici di conquistare la vetta è stata l'ottima valutazione ottenuta per i materiali, di primissima qualità, e la resistenza dimostrata dal prodotto, addirittura superiore a quella dei modelli di precedente generazione. Bene anche la velocità di esecuzione, così come è stata apprezzata l'inclusione degli speaker stereo by AKG, altro gradito ...