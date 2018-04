optimaitalia

: Promessa mantenuta per Samsung Galaxy S9: è già aggiornamento di aprile grazie a Treble - wordweb81 : Promessa mantenuta per Samsung Galaxy S9: è già aggiornamento di aprile grazie a Treble - OptiMagazine : Promessa mantenuta per #SamsungGalaxyS9: è già aggiornamento di aprile grazie a Treble - dedoraffa : RT @ILDiavoIo: Da giovane ero una promessa, solo che poi non l'ho mantenuta. -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Con ilS9 e naturalmente pure con ilS9 Plus, il produttore sudcoreano ha già mantenuto le sue promesse: quelle relative ad una distribuzione repentina degli aggiornamenti di sistema,al supporto al projectt. Non è un caso appunto che già ci troviamo a commentare la patch di sicurezza del mese diper il modello standard top di gamma di questo 2016, appena superata la metà del mese corrente. Un assolta novità rispetto al passato e ai tempi biblici di molti upadate della serie.L'didelS9 è appena partito in Germania per il modello SM-g960F commercializzato anche in Italia e a dirla tutta è pure stato rilasciato per la variante statunitense T-Mobile, come ci comunica il sito di settore SamMobile. Il pacchetto appena diramato è etichettato come XXS1ARD1 e in quanto patch di sicurezza appunto, risolve ...