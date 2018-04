Processo Olivetti | tutti assolti

Olivetti - Processo per morti da amianto : tutti assolti in appello - : Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche ...

Olivetti - Processo per morti da amianto : tutti assolti in appello : Olivetti, processo per morti da amianto: tutti assolti in appello Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche i fratelli Carlo e Franco De Benedetti e l'ex ministro ...

