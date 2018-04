Processo morti amianto | tutti assolti gli ex vertici Olivetti

Processo Olivetti - in appello tutti assolti per le morti da amianto : La Corte d'appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del Processo per le morti da amianto alla Olivetti di Ivrea. Per i giudici "il fatto non sussiste".Fra i 13 imputati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi, e l'ex ministro Corrado Passera al quale in primo grado, nel 2016, erano stati inflitti un anno e 11 mesi di reclusione. Il Processo riguardava casi di dipendenti dell'azienda che si ...

Olivetti - Processo per morti da amianto : tutti assolti in appello - : Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche ...

Olivetti - Processo per morti da amianto : tutti assolti in appello : Olivetti, processo per morti da amianto: tutti assolti in appello Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche i fratelli Carlo e Franco De Benedetti e l'ex ministro ...

Auschwitz - Processo al guardiano oggi 94enne : provocò 13mila morti : La procura di Stoccarda ha rinviato a giudizio un ex guardiano di Auschwitz, con l'accusa di aver collaborato all'omicidio di 13.335 persone. L'uomo, che oggi ha 94 anni, prestò servizio come membro ...

Il Processo del Myanmar : storia di morti dimenticate Video : Il Myanmar è una nazione complicata. O meglio, lo è diventata dal 2016 in avanti. L’anno fatidico ha visto aumentare le pressioni e le persecuzioni contro il popolo dei Rohingya, minoranza etnica di fede islamica [Video]. A distanza di due anni, i primi segnali di rivalsa iniziano – lentamente – a farsi sentire. La condanna Siamo nel 2017, un momento storico in cui la diaspora dei Rohingya, così distanti da noi, raggiunge il suo apice, sia in ...

Il Processo del Myanmar : storia di morti dimenticate : Il Myanmar è una nazione complicata. O meglio, lo è diventata dal 2016 in avanti. L’anno fatidico ha visto aumentare le pressioni e le persecuzioni contro il popolo dei Rohingya, minoranza etnica di fede islamica. A distanza di due anni, i primi segnali di rivalsa iniziano – lentamente – a farsi sentire. La condanna Siamo nel 2017, un momento storico in cui la diaspora dei Rohingya, così distanti da noi, raggiunge il suo apice, sia in fatto di ...

Infortuni : morti a Treviglio - sindacati si costituiranno parte civile nel Processo : Milano, 3 mar. (AdnKronos) – I sindacati si costituiranno parte civile al processo per la morte in fabbrica, alla Ecb di Treviglio (Bergamo), di Giambattista Gatti e Giuseppe Legnani, nel giorno di Pasqua. “Siamo pronti, insieme a Cgil, Cisl e Uil a costituirci parte civile nel processo”, ha detto Martina Dini della Flai-Cgil e Giovanni Locatelli di Fai-Cisl. Nel giorno dei funerali delle due vittime, sarà proclamata dai ...