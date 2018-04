Pro Trek il WSD-F20A e G-Shock GBA-800 | Casio bada sia agli sportivi esigenti che a

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno Prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...