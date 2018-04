Pro Evolution Soccer 2019 | l’addio di Konami alla Champions League è ufficiale Ne

Alessandro Del Piero e Pavel Nedved arrivano in Pro Evolution Soccer : arrivano ottime notizie per tutti i giocatori e fan dell'apprezzato Pro Evolution Soccer, impegnati in PES Club Manager, PES Mobile 2018 e myClub per PES 2018.Infatti, il titolo sportivo di Konami si arricchisce di due leggende del calcio, che rispondono al nome di Alessandro del Piero e Pavel Nedved.In occasione dell'annuncio dell'arrivo dei due campioni, è stato condiviso un nuovo trailer dedicato proprio a Del Piero e Nedved, che, da oggi, ...