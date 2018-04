Privacy | cosa fare in caso di violazione dei dati personali

Google come Facebook? Peggio. Ecco cosa sa di te e come puoi proteggere la Privacy : Google è come Facebook rispetto alla raccolta dei dati dei propri utenti? Per niente, è decisamente Peggio. Se il social network di Mark Zuckerberg ha accesso a determinate informazioni e altre le trae dai tuoi movimenti e amicizie, Ecco perché è interessata a spingere la connessione tra persone, a Big G non occorre fare nulla perché siamo noi a fornirgli tutte le informazioni che gli occorrono. Google è peggio di Facebook nella raccolta ...

Privacy - nuove FAQ sul DPO : cosa prevede il Gdpr : In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr) in tema di Privacy, il Garante ha pubblicato alcune FAQ sulla figura del Responsabile Protezione dati, conosciuto anche come DPO (Data Protection Officer). In particolare ha fornito chiarimenti sui requisiti, i compiti e le funzioni del DPO. Quali sono i compiti del DPO secondo il Gdpr? Il DPO deve: svolgere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e ...

Privacy - ok del Governo al Regolamento UE : cosa prevede il GDPR : Anche l’Italia si adegua al nuovo Regolamento Ue in tema di Privacy. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 21 marzo scorso, il decreto legislativo che manda in soffitta il vecchio codice (dlgs 196/2003) e introduce alcune disposizioni per adeguare la normativa italiana al Regolamento UE (GDPR) che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio prossimo. A partire da questa data il Codice della Privacy legato al dlgs 196/2003 ...

Cosa dice il Garante Europeo per la Privacy sul caso Cambridge Analytica : Giovanni Buttarelli (Foto: European Parliament/Flickr CC) Nel bel mezzo dello scandalo su Cambridge Analytica il Garante Europeo per la Protezione dei Dati (EDPS) Giovanni Buttarelli ha pubblicato la sua opinione sugli effetti dello sfruttamento dei dati personali degli utenti quando vengono usati per manipolare le loro scelte, in particolare quelle elettorali. #EDPS @Buttarelli_G publishes opinion on online manipulation: #fakenews a symptom of ...

Spam su caselle PEC : cosa dice la legge - sanzioni - Privacy : A essere presi di mira con l'invio di messaggi sulla posta elettronica certificata sono avvocati, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e notai.