Primo tempo finito Sorrentino salva la porta della Diga

Pagelle/ Roma Genoa : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - Primo tempo) : Pagelle Roma Genoa: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 18 aprile)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:42:00 GMT)

Pagelle/ Torino Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - Primo tempo) : Pagelle Torino Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 18 aprile)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Atalanta - Freuler : 'Non un bel Primo tempo - sofferto molto' : Al 45' di Benevento-Atalanta, l'autore del momentaneo vantaggio bergamasco Remo Freuler ha parlato a Sky Sport: 'Abbiamo sofferto molto, non abbiamo giocato bene nel primo tempo ma vogliamo vincere e quindi dovremo fare meglio nel secondo tempo per portare a casa i tre punti'.

Benevento-Atalanta 0-1 : il risultato in diretta LIVE. Fine Primo tempo : Benevento-Atalanta 0-1 LIVE 21' Freuler IL TABELLINO Benevento , 3-4-3, : Puggioni; Billong, Djimsiti, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi; Brignola, Diabaté, Parigini. Atalanta , 3-4-1-2, : ...

DIRETTA / Benevento Atalanta (risultato live 0-1) streaming video e tv : fine Primo tempo! : DIRETTA Benevento Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Fame d'Europa per l'Atalanta, ma il Benevento non si arrende(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Pagelle/ Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 33giornata - Primo tempo - : Le Pagelle di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo in Serie A, 33giornata.

Ternana - Montalto la sblocca allo scadere. Chiuso sull'1-0 il Primo tempo contro il Foggia : primo tempo Un gol firmato da Montalto proprio allo scadere del tempo consente alla Ternana di andare a riposo sull'1-0 in suo favore. Descriviamo l'azione del gol: il centravanti è bravo a deviare in ...

Inter Cagliari 1-0 in diretta : risultato LIVE. Finisce il Primo tempo - per ora decide Cancelo : Inter-Cagliari 1-0 LIVE 3' Cancelo TABELLINO: Inter , 4-2-3-1, : Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini , 37' Borja Valero, , Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. All.

Pagelle/ Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - Primo tempo) : Le Pagelle di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:55:00 GMT)

LIVE Inter-Cagliari in DIRETTA : 1-0 - Cancelo la sblocca - finisce il Primo tempo. Tante chance per i nerazzurri : 20.16: Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Inter: ' Come vivo questa partita contro una squadra che non segna da tre gare? ...

Var - Bundesliga : squadre richiamate in campo per un rigore a fine Primo tempo : L'arbitro aveva già fischiato la fine del primo tempo, quando è stato richiamato per verificare un episodio dubbio. rigore assegnato e squadre di nuovo in campo. L'articolo Var, Bundesliga: squadre richiamate in campo per un rigore a fine primo tempo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pagelle/ Lazio Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - Primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Olimpico, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:46:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Sampdoria (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - Primo tempo) : Le Pagelle di Juventus Sampdoria (3-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a Torino, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - Primo tempo) : Le Pagelle di Juventus Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a Torino, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:48:00 GMT)