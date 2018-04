Primi dettagli sulla nuova NVIDIA GeForce GTX 1180 | specifiche | prezzo e data di lancio

Film di Borderlands : Primi dettagli sul regista e sui personaggi : Una pellicola interamente dedicata a Borderlands è da tempo sulla bocca degli addetti ai lavori di Hollywood e popola le fantasie dei fan della serie di videogiochi firmata da Gearbox Software, e nonostante il progetto sia ancora nelle sue fasi iniziali cominciano a filtrare le prime informazioni a riguardo come quelle relative al regista e al setting che la pellicola dovrebbe avere all'interno dell'universo di Borderlands.Stando a quanto ...

Sega annuncia Mega Drive Mini - ecco i Primi dettagli sulla console : Sega nel corso del Sega Fes 2018 aveva promesso grandi cose e ha mantenuto la parola, infatti come possiamo vedere dal trailer di annuncio di seguito riportato è stato annunciato niente meno che il Mega Drive Mini.Haruki Satomi sul palco dell'evento ha mostrato la console per pochi secondi senza dilungarsi particolarmente in dettagli, tutte le informazioni del caso saranno infatti rese noti a tempo debito. Per il momento si sa solamente che il ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i Primi dettagli sulla dinamica della tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Primi dettagli su trama e riprese di American Horror Story 8 : dal ruolo comico di Evan Peters a quello di Joan Collins : Ryan Murphy torna a parlare di American Horror Story 8 svelando i Primi dettagli sull'inizio delle riprese, il tema e anche i ruoli di alcuni dei protagonisti della nuova stagione. Il produttore e papà della serie, nonostante i suoi mille impegni e l'accordo milionario con Netflix, è pronto a non rinunciare al suo gioiellino: "Una delle grandi gioie della mia vita è fare questo spettacolo. Adoro questo spettacolo così tanto. Questo grande ...

Ford Focus - I Primi dettagli della nuova generazione - VIDEO : La quarta generazione della Ford Focus ha finalmente una data di debutto: la vettura sarà svelata in rete il prossimo 10 aprile e per l'occasione la Casa americana ha diffuso un primo breve VIDEO teaser. Nelle immagini possiamo notare alcuni dettagli già in parte svelati dalle foto spia più recenti, come i gruppi ottici con Led diurno centrale e i cerchi di lega bicolore. Il logo sulla coda, con la scritta cromata Focus in stampatello di grandi ...

STRANGER THINGS - Svelati i Primi dettagli della terza stagione! : Cinque mesi dopo l'arrivo della seconda stagione di STRANGER THINGS sui Netflix di tutto il mondo, il cast e i produttori si sono ritrovati insieme al PaleyFest 2018, nel panel dedicato alla serie tenutosi Domenica scorsa. Come tema principale del panel c'è la nuova stagione e che cosa porterà, oltre che le esperienze più interessanti vissute negli scorsi episodi. Continuate a leggere per saperne di più!ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - ...

Stranger Things terza stagione i Primi dettagli : tra coppie e Ritorno al Futuro : Il PaleyFest di Los Angeles è stato travolto dall'entusiasmo dei giovani (e meno giovani) protagonisti di Stranger Things che hanno conquistato fan e giornalisti tra anticipazioni sulla terza stagione, le cui riprese non sono ancora iniziate, e ricordi del passato. Stranger Things il cast diventa ricco con la terza stagione prosegui la letturaStranger Things terza stagione i primi ...

Spuntano i Primi dettagli tecnici per le versioni console di Conan Exiles : Conan Exiles di Funcom è stato già reso disponibile per PC nell'Early Access di Steam, ma come saprete il gioco è previsto in uscita anche per Xbox One e PS4 a maggio. Manca ancora un po' di tempo al lancio, tuttavia Gamingbolt ha provato a fare un po'chiarezza sulle prestazioni del titolo su console (anche quelle premium) e qualche piccola informazione è emersa.Tor Egil Andersen, responsabile delle comunicazioni Funcom, ha fornito i primissimi ...

Confermato il ritorno di Kathy Bates in American Horror Story 8 : i Primi dettagli sulla nuova stagione e il suo personaggio : Il ritorno di Kathy Bates in American Horror Story 8 è sicuramente la notizia più apprezzata dai fan di Ryan Murphy e delle sue serie. La stagione numero 7, Cult, dedicata alla notte dell'elezione di Donald Trump e alle reazioni che questo evento ha portato, ha sofferto molto della mancanza di una delle muse del folle creatore Americano ma i nuovi episodi, in onda il prossimo autunno, sapranno farsi perdonare? Le prime notizie lasciano ...

Htc U12+ svelato : Primi dettagli hardware e immagine render : Una nuova immagine rendering del prossimo HTC U12+ mostra uno smartphone con display WQHD+ da ben 6 pollici di diagonale e le doppie fotocamere sulla scocca posteriore: altri dettagli hardware.Fino a poco tempo fa sapevamo che HTC stava lavorando ad un nuovo dispositivo android che avrebbe preso il nome di U12, quindi il diretto successore dell’attuale U11+ o U11.Oggi Evan Bass, tramite il proprio sito web VentureBeat, ha svelato un ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam - i Primi dettagli sulle nozze : Dopo i rumors della scorsa settimana si fanno sempre più insistenti le voci di un matrimonio tra Charlotte Casiraghi, secondogenita di Carolina di Monaco e del marito Stefano, morto nel 1990, e Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet. L’indiscrezione arriva dallo spagnolo Hola!, da sempre molto vicino alla famiglia reale monegasca. L’ufficializzazione vera e propria, quella che dovrebbe fugare ogni dubbio su quello che promette di ...

I Primi dettagli sul tour di Louis Tomlinson nel 2018 da solista - in attesa dei concerti in Italia : Arrivano alcuni dettagli sul tour di Louis Tomlinson nel 2018: il cantante degli One Direction sarà impegnato nei prossimi mesi in una lunga tournée mondiale! Da quanto emerge sul web e da una breve clip pubblicata recentemente, il tour di Louis Tomlinson nel 2018 toccherà diversi Paesi in tutto il mondo. Il cantante si è detto entusiasta della nuova avventura musicale, pronto ad un nuovo inizio e a tornare sui palchi internazionali per ...

Niccolò Ammaniti presenta Il Miracolo : i Primi dettagli sulla serie Sky a Torino : Una delle serie originali Sky più attese del 2018 è proprio quella di Niccolò Ammaniti, Il Miracolo, e presto ci sarà modo di scoprire qualcosa di più sullo show. In particolare, in occasione della 31esima edizione del Salone del Libro, che si terrà dal 10 al 14 maggio al Lingotto di Torino, si parlerà del rapporto fra letteratura e narrazione cinematografica e televisiva proprio alla presenza di Niccolò Ammaniti che presenterà la serie che ...