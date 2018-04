Presunta aggressione antisemita a Berlino Una delle vittime rivela | Non sono

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Unaduedi un presunto attaccoavvenuto ieri sera a, il 21enne Adam, in un'intervista rilasciata in esclusiva all'emittente Deutsche Welle afferma di non essere ebreo e di avere indossato la kippah solo come esperimento. Il giovane dice che la kippah era il regalo di un amico e lui l'ha indossata perché non credeva agli amici che in Israele gli avevano detto che era pericoloso andare in giro in Germania con il copricapo ebraico e, con l'esperimento, avrebbe voluto dimostrare proprio il contrario.Adam dice di essere un israeliano cresciuto in una famiglia araba atea in Israele e di essere alla ricerca della propria identità religiosa. Ha dichiarato alla Deutsche Welle: "È stato un esperimento per me di indossare ieri la kippah e uscire" e "continuerò a portare la kippah, non importa cosa ne pensino gli altri". Il 21enne, ...