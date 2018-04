Premier League | la PFA elegge la squadra dell' anno | dominio del City di Guardiola

Premier League - Salah e cinque giocatori del City nella squadra ideale del 2018 : C'è gran parte del Manchester City e Momo Salah nella squadra ideale della Premier League 2017-2018. I citizens, campioni d'Inghilterra per la terza volta negli ultimi sette anni, hanno piazzato ben 5 ...

Premier League divisa sui diritti TV : le grandi squadre lamentano una ripartizione troppo equa : Maretta in Premier League sui diritti TV. Le sei grandi squadre di calcio inglesi Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester City stanno ingaggiando una battaglia, ...

Probabili Formazioni Burnley-Chelsea - Premier League 19-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Dubbio in attacco per i Clarets; chance per Emerson Palmieri nei Blues. La sfida, valida per il recupero della 31^giornata di Premier League, che si disputa a Turf Moor metterà di fronte i padroni di casa del Burnley al Chelsea. Clarets che vengono dalla vittoria sul Leicester nell’ultima gara di campionato, che gli permette di credere nella conquista ...

Probabili Formazioni Bournemouth-Manchester United - Premier League 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Entrambe le Formazioni con gli 11 titolari. Il match, valevole per la 35^giornata di Premier League, vedrà la sfida al Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Manchester United. Cherries che vengono dalla sconfitta contro il Liverpool nell’ultimo match di campionato, che li mantiene ancora stabili all’11^posizione ...

Probabili Formazioni Brighton-Tottenham - Premier League 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Brighton-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: 11 ufficiale per le Seagulls; solito dubbio in casa Spurs. L’anticipo della 35^giornata di Premier League vede la sfida dell’Amex Stadium tra i padroni di casa del Brighton e il Tottenham. Seagulls che vengono dalla sconfitta rimediata all’ultima giornata in casa del Crystal Palace, portando così a 4 le gare senza vittoria in Premier ...

Premier League - Manchester City campione d'Inghilterra : ROMA - Complice l'harakiri all'Old Trafford dei cugini dello United con il West Bromwich , 0-1, ultimo in classifica, il Manchester City ha vinto la Premier League con cinque giornate di anticipo. Il ...

Premier League - il Manchester City è campione : il titolo lo porta il… West Bromwich : Premier League, il Manchester City è campione, la squadra di Guardiola vince il titolo grazie al West Bromwich che nella gara di oggi ha vinto contro il Manchester United, unico risultato possibile per chiudere definitivamente i conti. Nella gara di ieri il Manchester City ha vinto contro il Tottenham, oggi tutti sul divano per la partita tra United e West Bromwich, blitz esterno grazie ad una rete di Rodriguez al 73′. Lo United non può ...

Il Manchester City vince la Premier League - l'ennesimo capolavoro di Guardiola : ... grazie alla sua impressionante velocità , raggiunge i 35.04 km/h , e alla sua tecnica straordinaria nello stretto che lo consacrano già tra i migliori calciatori al mondo. 13 i gol in questa ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League : Il Manchester United – secondo in classifica – ha perso: con cinque partite ancora da giocare non potrà recuperare i 16 punti di svantaggio The post Il Manchester City ha vinto la Premier League appeared first on Il Post.

Fifa 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di marzo, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di David Silva, Romelu Lukaku, Heung Min Son, Chris Wood e Cenk Tosun Offerta! Far Cry […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! proviene da I ...

Il Wolverhampton centra la promozione : torna in Premier League dopo 6 anni : 92 punti in classifica, miglior attacco e seconda miglior difesa: questi gli ingredienti della promozione in Premier League del Wolverhampton, già aritmeticamente vincitore della Championship inglese ...

Premier League - il Manchester City si riscatta : blitz sul campo del Tottenham : Tottenham-Manchester City 1-3 – Il Manchester City riscatta l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool e si avvicina sempre di più al titolo, può festeggiare già nelle prossime ore. La squadra di Guardiola passa in doppio vantaggio con Gabriel Jesus (22’) e Gundogan (24’), Eriksen (42’) riapre la partita ma Sterling al 72′ chiude definitivamente i conti, il Manchester City super in Premier meno in Champions League. ...

Premier League - Liverpool-Bournemouth 3-0 : Mané - Salah e Firminho show : LIVERPOOL - 'Fresco' di qualificazione alla semifinale di Champions League , dove ad attenderlo ci sarà la Roma , il Liverpool continua l'ottimo momento in Premier League battendo 3-0 il Bournemouth ...

Premier League - il Chelsea batte il Southampton - il Liverpool schianta il Bournemouth : Il Chelsea batte in rimonta il Southampton nel match valido per il 34° turno di Premier League. I Blues si impongono in trasferta per 3-2 dopo essere andati sotto di due gol. A illudere il ...