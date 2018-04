Premier | 5 giocatori del City campione nell’11 ideale

Premier League - cinque giocatori del Manchester City e Salah nella squadra ideale del 2017-2018 : LONDRA , INGHILTERRA, - C'è gran parte del Manchester City e Mohamed Salah nella squadra ideale della Premier League 2017-2018 . I Citizens, campioni d'Inghilterra per la terza volta negli ultimi sette ...

La top 10 dei giocatori flop in Premier League diventati campioni altrove : Il campionato inglese ha determinate caratteristiche che non sempre si sposano con quelle di alcuni calciatori, nonostante questi abbiano qualità sopra la media. Da Luis Alberto a Suso ecco la top 10 ...

FIFA del Lupo : Premier - sette giocatori low cost dal rendimento assicurato! : ... la FIFA del Lupo , un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...

Premier League - 4 giocatori del Wba rubano un taxi a Barcellona : beccati : Non bastava l'eliminazione dal quinto turno di FA Cup subita dal Southampton, e nemmeno l'ultimo posto in classifica con 7 punti di ritardo dalla salvezza, per quattro giocatori del Wba è arrivata ...