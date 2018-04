Pre load di God of War su PS4 da oggi 18 aprile | peso e altri dettagli utili

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Se avete già pre ordinato God of War in versione digitale, sarete felice di sapere che avete circa due giorni di tempo, prima del lancio della nuova esclusiva PlayStation 4, per scaricarlo e addirittura giocarlo a partire dalla mezzanotte del 20, ovvero il giorno di uscita del nuovo videogioco di Santa Monica Studio, anche se l'orario potrebbe essere addirittura anticipato.God of War uscirà ufficialmente venerdì 20, con il predisponibiel da18, anche se gli orari esatti di lancio e sblocco del pre order variano in base alla regione. Essendo fissato l'orario di sblocco del gioco alle 12:00 EST di venerdì, significa che i giocatori occidentali dovrebbero teoricamente essere in grado di iniziare a giocare alle 21:00 di giovedì 19.La pagina del PlayStation Store di God of War menziona solo l'orario di lancio secondo il fuso orario EST, ma non ...