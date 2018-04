PostePay | la nuova truffa che azzera i conti e si diffonde via SMS

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Gli utenti che sono in possesso di una cartadevono fare molta attenzione VIDEO quando navigano su internet, soprattutto negli ultimi giorni. Recentemente sono aumentati i tentativi di, ma nello specifico quella che si stando nelle ultime ore potrebbe avere un danno potenziale di molti utenti tra i clienti Vodafone, Tim, Tre e Wind. Molti di voi, penseranno, cosa c'entrano gli operatori telefonici con? La risposta è subito data: laavviene principalmente via SMS. Il tentativo di rubare i dati è facile da scoprire, perché #poste italiane non contatta mai i propri clienti tramite messaggi o email, soprattutto se la comunicazione riguarda il conto online. Andiamo, dunque, a capire come funziona questa. LaconIl tutto nasce da un tentativo di phishing, tradotto letteralmente in italiano con ''abboccare ...