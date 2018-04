Post tramite social ai danni di Silvio Berlusconi

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Tra Forza Italia ed il Movimento 5 Stelle si sa: l’amore non è mai scattato. Ma adesso è stato toccato davvero il fondo. Dopo le parole al veleno pronunciate da Alessandro Di Battista e quelle di Danilo Toninelli in cui afferma che tutti gli azzurri ed il loro Presidente sono geneticamente diversi, si è continuato a gettare altra carne al fuoco a causa di unpubblicato su Facebook da un consigliere grillino di Campagnola Emilia. Il politico in questione si è riferito aidicon toni piuttosto sgradevoli, invocando la sua morte. Il tutto è accaduto per via di un pensiero espresso dal leader azzurro in merito all'attacco militare sferrato dagli Stati Uniti D'America aidel popolo siriano. Ilchoc è stato rimosso qualche ora dopo, ma continua a fare il giro del web. Aggrappandosi agli specchi il consigliere contattato dalla Gazzetta di Parma, in un ...