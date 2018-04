Popolo della Famiglia contro il negozio di marijuana legale di J-Ax | “Venga a Medjugorje

“La chiamavano addirittura Lady D ma…”. Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad. Affascinante ma dal profilo tremendo : “Mentre il Popolo soffre per la guerra ecco lei che fa”. Il ritratto inedito della first lady siriana : C’è chi la chiama la ‘lady Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La first lady del diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la ...

Lotta al cancro - il 15 aprile in Piazza del Popolo i 'palloni della salute' : Per questo la nostra Fondazione ha deciso di stringere una forte alleanza proprio con il mondo del calcio che è da sempre uno dei temi che più appassiona il grande pubblico. Rappresenta il mezzo ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...

TERREMOTO L'AQUILA/ Le cartelle esattoriali della Ue sulle ferite e i morti di un Popolo : Secondo la Commissione Ue le tasse sospese per il sisma a imprese e professionisti sono aiuti di Stato. Intanto la città ha rivissuto stanotte il dramma del 2009. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:08:00 GMT)TERREMOTO/ Cristo risorge tra umidità, burocrazia e promesse non mantenute, di F. CapollaASSOLTI & INDAGATI/ Bertolaso, Pirozzi e quelle inchieste che sembrano cucite su misura, di F. Capolla

“Arrestata”. E spunta la foto segnaletica della modella di Victoria’s Secret che scatena subito il Popolo della rete : “Forse è la prima volta che posa senza trucco” : “Forse è la prima volta che posa di fronte all’obiettivo senza trucco”. Quando si dice ‘oltre al danno, pure la beffa’. La nota modella viene arrestata e, appena viene diffusa la sua foto segnaletica, l’ironia in rete corre alla velocità della luce. In effetti fa caso vederla totalmente al naturale, coi capelli in disordine e senza la minima traccia di make up sul volto, come siamo abituati a vederla in ...

Gaza - la ricostruzione di quanto è successo da parte della Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese : Nel momento in cui mandiamo in stampa questo comunicato, almeno 16 sono i palestinesi uccisi a Gaza, e migliaia i feriti, alcuni gravemente, come ha dichiarato il Ministro della sanità Palestinese, ...

“Sta arrivando”. Il mesto sguardo della moglie - Carlotta Mantovan. Il funerale di Fabrizio Frizzi ha mobilitato una città intera : migliaia a piazza del Popolo in lacrime. Ci sono proprio tutti - ma a spiccare è lei : Un applauso infinito ha echeggiato in una piazza gremita da migliaia di persone, per dare l’estremo saluto a Fabrizio Frizzi. Appena è arrivato il feretro del conduttore a piazza del Popolo, il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti è stato accolto da un momento di coralità enorme. Come è accaduto il 27 marzo alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche al funerale sono presenti tante persone comuni arrivate con largo ...

Funerali di Frizzi - il feretro arriva in piazza del Popolo : il lungo applauso della folla : Un lungo applauso ha accolto il feretro di Fabrizio Frizzi, arrivato nella Chiesa degli artisti a piazza del Popolo per il funerale. Presenti nella piazza centinaia di persone, che assisteranno alla funzione tramite un maxischermo L'articolo Funerali di Frizzi, il feretro arriva in piazza del Popolo: il lungo applauso della folla proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio - la dura risposta a Matteo Salvini : 'Io ho preso il 32% - il governo sia espressione della volontà del Popolo' : Un brusco stop. Una doccia gelida, per il leader grillino Luigi Di Maio , che in mattinata - e in buona sostanza - ha affermato: ' O io premier o niente '. A rispondergli, infatti, è Matteo Salvini , ...

Napoli - il Popolo della Terra dei fuochi invade le strade del centro storico : Un nuovo fiume in piena invade le strade del centro storico di Napoli. Sono in centinaia i cittadini, gli attivisti, i comitati e i gruppi ambientalisti dei diversi territori campani che si stanno ...

Bagno di folla per Di Maio al Cosmoprof di Bologna : "Sono qui per abbracciare il Popolo della partita Iva" : Il leader del M5s in visita alla fiera della cosmetica. "Via i vitalizi, odioso privilegio. E le intese sulle presidenze delle Camere non hanno niente a che...

Post anti-gay del Popolo della Famiglia su Facebook - Esposito minacciato di morte : Il partito ha chiesto sui social di boicottare Ballando con le Stelle per la scelta di far partecipare una coppia di ballerini uomini. I comprensibili commenti di protesta sono degenerati fino alle ...

Popolo della Famiglia contro Rai 1/ "Vergogna due ballerini uomini" - Ciacci-Todaro indigesti ad Adinolfi : Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro esordiranno questa sera a Ballando con le stelle per il primo ballo tra due uomini, il cui nome è 'same sex dance'. Ma le polemiche non mancano...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Il Popolo della Famiglia contro la programmazione di "Ballando con le stelle" : Inoltre nel mondo dei tornei di ballo, dai regionali fino ai livelli internazionali non sono ammesse coppie di soli uomini; nella danza classica, territorio di gloriosi e immortali danzatori ...