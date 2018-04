Pomeriggio 5 | il Ken Italiano piange per la mamma

lanostratv

: Prima l'ex di quella che stava all'isola, poi il fidanzato di quella che sta in politica, ora il Ken italiano... Pr… - heyitslory : Prima l'ex di quella che stava all'isola, poi il fidanzato di quella che sta in politica, ora il Ken italiano... Pr… - queengrace18 : Il ken italiano che a pomeriggio 5 aveva detto che si rifaceva tutto anche per poter entrare nella casa del grande… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Angelo Sanzio del GF in lacrime per la: lo sfogo aCinque E’ andata in onda poco fa una nuova puntata di5. E la seconda parte della trasmissione quotidiana è stata dedicata quasi interamente a ciò che è successo nella prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Per discutere del reality, Barbara d’Urso ha invitato tanti ospiti, tra i quali anche la vincitrice della quarta edizione Serena Garitta e Lory Del Santo. Parlando dei vari concorrenti, la d’Urso ha mandato in onda in esclusiva e in anteprima il video del confessionale del Ken. Cosa ha detto? Il ragazzo, con le lacrime agli occhi, ha rivelato: “Mi manca già tantissimo mia…Prima che partissi si è commossa…Lei per me c’è sempre stata e sempre mi ha supportato, mettendosi contro anche parenti e fratelli…Con la chirurgia ...