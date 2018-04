Polizza con guida libera o guida esclusiva? Quando scegliere l’una o l’altra

Domenica Live : chi è Aida Nizar - icona trash che ha monoPolizzato Twitter : “Lasciatemi inginocchiarmi e baciare il pavimento per essere qui. La mia personalità è fatta per l’Italia, io amo questo Paese, sono una donna fantastica. Ringrazio Dio per avermi dato questa intervista”. Il ciclone Aida Nizar è ufficialmente sbarcato anche in Italia. La 42enne spagnola nella sua terra d’origine è un personaggio molto noto, soprattutto come “macchina da reality”. Ne ha fatti tre negli ultimi quindici anni: il Gran ...