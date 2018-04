Politica Lega | Faenza non ha bisogno di ' figuri' come l' ex profugo violento

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità Politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Luigi Di Maio al Quirinale ribadirà la linea su Siria e Politica estera - facendosi garante della linea atlantica in caso di alleanza con la Lega : Il Movimento 5 stelle salirà questo pomeriggio al Colle per ribadire a Sergio Mattarella che il governo di Luigi Di Maio terrà saldamente ancorata l'Italia al quadro delle alleanze storiche. Dentro la Nato, dunque, come già ribadito in campagna elettorale (e in ultimo ieri) dal capo politico. Impegnata a lavorare in un quadro di concertazione internazionale che abbia come bussole le potenze alle quali il nostro paese dal ...

SINDACATI E Politica/ Il ponte possibile tra Lega-M5s e Cgil-Cisl-Uil : Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero governare insieme e puntare a un taglio delle tasse che, insieme al lavoro, rappresenterebbe un ponte con i SINDACATI.

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

Movimento 5 Stelle e Lega : l'antiPolitica che sa di Prima Repubblica : Erano di lotta ma sono già diventati di governo. Hanno un'organizzazione strutturata e organi di propaganda che ricordano i tanto vituperati vecchi partiti. E sono ritornati in auge i governi "...

FINANZA E Politica/ Lega-M5s e lo scontro rinviato con l'Europa : In Italia Lega e Movimento 5 Stelle hanno aumentato il loro peso politico. L'Europa pare invece ferma. Ma presto Roma e Bruxelles rischiano di scontrarsi.

M5s - Grillo alla festa per Fico : “Mi chiama gente in lacrime - il sistema è finito. Lega? Non mi occupo di post Politica” : “In Parlamento è entrata l’emotività, l’emozione. Mi chiama gente in lacrime”. Consumato l’accordo tra M5s e centrodestra per le presidenze delle Camere, con l’elezione l’ultra-berlusconiana Casellati (chi è? leggi l’articolo) a Palazzo Madama e il pentastellato Fico (chi è? leggi l’articolo) a Montecitorio, a metterci un po’ di poesia ci pensa il padre del Movimento, Beppe Grillo. Che ...

RIPRESA E Politica/ Il triangolo d'oro che spiega il successo della Lega : Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna stanno andando molto bene a livello economico. Forse non è un caso che l'Italia sia anche POLITICAmente divisa in due.

Intesa Lega-M5S - Sallusti contro la Lega : “Ha raccolto voti e scappa col malloppo. Il trasformismo in Politica non porta risultati” : A L’aria che tira (La7) un Alessandro Sallusti caustico sulla possibilità di un accordo M5s-Lega. La fattibilità di una tassa uguale per tutti, proposta dalla Lega di cui Claudio Borghi è il consigliere economico, nel dibattito con Antoni Misiani e Raffello Lupi che afferma: “Nemmeno Borghi se diventa ministro dell’economia la farà, è solo un simbolo” L'articolo Intesa Lega-M5S, Sallusti contro la ...

Achille Occhetto : 'Lega e M5s devono governare. Renderanno divertente la vita Politica' : 'Vorrei vedere cosa riescono a fare. Renderebbero la politica davvero divertente'. Achille Occhetto , ultimo segretario del Partito comunista italiano, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , parla dell'ipotesi di un governo Lega-M5s dopo i ...

Politica - Renzi : 'Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso - non appoggio nè Lega e nè M5S' : Il mio ciclo alla guida del Pd si e' chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finira' la campagna di odio tanti riconosceranno i risultati. Ma la ...

Islam : Lega - bene ricorso su moschea Sesto - da Tar sentenza Politica : Milano, 10 mar. (AdnKronos) – La Lega è dalla parte del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ha annunciato un referendum e un ricorso al Consiglio di Stato dopo che il Tar ha riaperto la partita della moschea “più grande d’Italia”, accogliendo il ricorso del centro Islamico di Sesto San Giovanni. “Dopo la sentenza ‘politica’ del Tar va percorsa fino in fondo la strada del ricorso al ...

Perché un governo M5s-Lega non è più fantaPolitica : lo scenario clamoroso : E quindi che succede adesso? In attesa dei dati dei seggi uninominali, una certezza c’è già: i partiti anti-sistema (M5s, Lega e Fratelli d’Italia) superano di slancio il 50% dei consensi lasciando le...

Elezioni - 5 stelle e Lega disegnano la nuova cartina Politica dell'Italia : Chi ha vinto le Elezioni? Dopo le prime indicazioni arrivate dai collegi elettorali finalmente i primi dati veri dai seggi...