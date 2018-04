Playoff Serie A2 | si gioca gara 2 delle semifinali | come seguirla in streaming

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : Cosenza - un colpo da Playoff! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 35^ giornata del torneo. Il Lecce batte il Fondi e avvicina la promozione in SERIE B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Calcio a 5 serie B - la Chaminade Campobasso stende il Cus Molise nel derby. Per i rossoblù ora i Playoff : La cronaca Bastano pochissimi secondi alla squadra di casa per sbloccare il risultato ed è l'ex di turno Nardolillo a fare secco Castiglioni per l'1-0. La risposta ospite è affidata ad una ...

Basket Serie A - la Virtus espugna Torino e vede i Playoff : Nell'anticipo del ventiseiesimo turno, i bianconeri battono 67-65 la Fiat Torino e salgono al sesto posto

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro Playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Serie B : Foggia-Ascoli 3-0 - tre punti importanti in chiave Playoff per i pugliesi [FOTO] : 1/42 ...

Nba Playoff - la guida serie per serie al primo turno : La prima palla a due si alza sabato alle 21 italiane alla Oracle Arena, la tana dei campioni in carica. Warriors-Spurs gara-1 sarà l'atto inaugurale dei playoff 2018, che partono senza un vero padrone.

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Trasporti Ragusa vola in semifinale Playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, volando subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai Playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona Playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia in semifinale - Napoli vince a Lucca : Primi verdetti nei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane. Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già ...

Volley femminile - Brescia promossa in Serie A1! Simona Gioli e compagne fanno festa - definiti i Playoff : La Savallese Millenium Brescia è stata promossa in Serie A1 di Volley femminile! Le lombarde hanno vinto il campionato cadetto grazie al successo odierno maturato contro Ravenna per 3-1 (22-25; 28-25; 25-19; 25-22) mandando in visibilio il proprio pubblico. festa grande per l’eterna Simona Gioli, i martelli Francesca Villani e Anne Diley, il libero Francesca Parlangeli, l’opposto Clara Decortes, Tiziana Veglia e Vittoria ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia vince la battaglia con Trento al tie-break e vola 2-1 nella serie! Atanasijevic e Russell in trionfo : Perugia ora è a un passo dalla Finale Scudetto: dopo 135 minuti di battaglia, in un PalaEvangelisti caldissimo e gremito all’inverosimile, i Block Devils sono riusciti a sconfiggere Trento per 3-2 (25-27; 25-13; 21-25; 25-17; 15-13) nella gara3 delle Semifinali Playoff e si sono portati in vantaggio per 2-1 nella serie. Ora gli umbri avranno l’occasione per chiudere i conti domenica prossima all’ombra del Monte Bondone ma i ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le semifinali : La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della Serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata. Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le ...