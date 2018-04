Pizzarotti | ‘M5S non esiste più | chiamiamolo Partito di Di Maio’

Blastingnews

: Duro attacco sferrato a Omnibus (La7) contro il M5S dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attualmente… - fattoquotidiano : Duro attacco sferrato a Omnibus (La7) contro il M5S dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attualmente… - repubblica : M5S, Pizzarotti: 'Di Maio ha tradito il Movimento. Ormai mi aspetto di tutto anche un accordo con Berlusconi' - NicolaDeLeo : E io che pensavo fosse un articolo de la Repubblica ???? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) ‘Capitan Pizza’, come direbbe Beppe Grillo, è tornato. Il sindaco di Parma, Federico #, ex del M5S VIDEO, attacca frontalmente il leader pentastellato, Luigi #Di Maio, durante la trasmissione di La7 Omnibus, andata in onda nella mattinata di oggi, 17 aprile., rispondendo alle domande della conduttrice Alessandra Sardoni, afferma senza esitazioni che, a suo modo di vedere, da quando Di Maio ne è diventato il leader politico, il Movimento 5 Stelle “nonpiù”. Parole durissime a cui l’attuale leader di Italia in Comune aggiunge una punta di sarcasmo, parlando didi Di Maio come possibile nuova denominazione del #M5S. Ma il Pizza non risparmia giudizi pungenti nemmeno sull’altra stella del Movimento, Alessandro Di Battista e chiude da ‘iettatore’ il suo intervento pronosticando “risultati negativi” a breve per il Movimento.attacca ...