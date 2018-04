PIU' FESTE PER TUTTI? Occhio alla differenza tra lavorare di più e farlo meglio

Al via i festeggiamenti per celebrare 60anni di attività ininterrotta del Rex - il cinema più "vecchio" di Padova : In questi ultimi mesi il Rex ha anche innovato la propria struttura e la propria dotazione tecnologica , luci per spettacoli, audio qualificato, monitor informativi agli ingressi, biglietteria online,...

Domani è il Carbonara Day : il mondo festeggia una tra le ricette più amate - ecco i 5 errori da non commettere mai : Domani, 6 aprile, torna il #CarbonaraDay, l’evento voluto dai pastai italiani di Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) e Ipo (International Pasta Organisation), quest’anno in collaborazione con Tuttofood, che unisce appassionati e buongustai di tutto il mondo sul piatto di pasta più amato e discusso. Nel 2017, la prima edizione del #CarbonaraDay è stata un caso social, con oltre 29mila interazioni e ...

Sarkozy sotto inchiesta - la cerchia finanziaria che festeggiò l’ascesa all’Eliseo dell’ex avvocato di B. non ride più : Si mette male per gli amici del Fouquet’s, la stretta cerchia di industriali francesi vicini all’ex presidente Nicolas Sarkozy. L’inchiesta per i finanziamenti libici illeciti e le accuse di tentata corruzione dei giudici che indagavano sui flussi di denaro nella campagna presidenziale del 2007 gettano infatti un’ombra sull’intero sistema di relazioni che ruota attorno all’ex numero uno della République. E ...

Certe feste sono più dure di altre : La festa del papà può essere un giorno difficile per chi non ce l’ha più, come scrive l’illustratore Gipi su Twitter, o per chi non l’ha mai avuto, o ci ha litigato: per chiunque vorrebbe starci insieme e non può. The post Certe feste sono più dure di altre appeared first on Il Post.

8 marzo - “per gli 1 - 7 milioni di donne disabili c’è poco da festeggiare. Più difficile per noi esercitare ogni diritto” : “C’è poco da festeggiare perché c’è ancora molto da fare per difendere i nostri diritti di donne e di persone con disabilità. Siamo percepite prima di tutto come malattia“. Ad accendere un faro sulla situazione delle donne con disabilità, in occasione dell’8 marzo, è l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), che da anni ha creato un Gruppo donne. “Nonostante l’Italia abbia introdotto norme ...