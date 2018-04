Piogge torrenziali in Tanzania | inondazioni a Dar es Salaam | almeno 14 morti

Piogge torrenziali in Tanzania : 9 morti : Piogge torrenziali si sono abbattute su Dar es Salaam, in Tanzania: 9 persone hanno perso la vita. Le inondazioni hanno gravemente danneggiato edifici e infrastrutture, secondo quanto spiegato dalle autorità: distrutte almeno venti case. Le precipitazioni dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni. L'articolo Piogge torrenziali in Tanzania: 9 morti sembra essere il primo su Meteo Web.