romadailynews

: RT @CiaoKarol: Per il piccolo Alfie, dopo l’unzione degli infermi, inizia la battaglia finale. Di poche ore. Preghiamo per lui <3 <3 <3 I… - BoberMaria : RT @CiaoKarol: Per il piccolo Alfie, dopo l’unzione degli infermi, inizia la battaglia finale. Di poche ore. Preghiamo per lui <3 <3 <3 I… - romadailynews : Piccolo-Battaglia (PD): Raggi chiarisca su Roma Metropolitane: 'La partita di Roma… - gardena81 : RT @CiaoKarol: Per il piccolo Alfie, dopo l’unzione degli infermi, inizia la battaglia finale. Di poche ore. Preghiamo per lui <3 <3 <3 I… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)– Ilariae Erica, rispettivamente consigliera comunale Dem e delegata all’assembleana del Pd, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Solidarietà piena a tutti i lavoratori di. Che stamattina a Piazza del Campidoglio hanno chiesto chiarezza sul destino della azienda municipalizzata, cardine dello sviluppo infrastrutturale di”. “Lavoratori di comprovata professionalità che, con molta probabilità, non riceveranno lo stipendio per il mese di Aprile. E a cui è affidata la progettazione di opere essenziali per la Capitale come il completamento della Linea B1 e C. Il fallimento di, oltre a comportare incertezza lavorativa per 200 famiglie, sarebbe infatti anche un grave danno per la città. Comportando di fatto l’arresto di tutti i lavori in corso”. “La ...