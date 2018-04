Piazza Affari in leggero rialzo insieme all' Europa

Piazza Affari in rialzo con petroliferi e lusso : FTSE MIB +0 - 47% : Le considerazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis tenuta lunedì per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata hanno ...

Piazza Affari in verde insieme all'Europa : Chiusura in frazionale rialzo Piazza Affari che si allinea alle principali Borse Europee . La revisione al ribasso dell'inflazione in Eurozona allontana i timori per una politica monetaria più ...

Piazza Affari positiva a metà giornata : Le Borse europee prendono sicurezza a metà seduta dopo un avvio cauto , complice anche l'andamento positivo dei futures sui principali indici statunitensi. Di un certo aiuto la revisione al ribasso ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati sul petrolio (18 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca un'altra chiusura in rialzo, dopo quella di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 06:52:00 GMT)

Piazza Affari : pronto l'allungo sui massimi dell'anno? : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. In calendario un discorso di William ...

Piazza Affari chiude tonica con Fca e banche : Le borse europee chiudono toniche una seduta costellata da buone notizie. La prima è arrivata dalla Cina, con il Pil del primo trimestre dell'anno cresciuto del 6,8%, oltre le attese degli analisti. ...

Piazza Affari in ascesa - FCA e bancari protagonisti : FTSE MIB +1 - 37% : Nella lectio magistralis tenuta ieri per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha affermato che, pur ...

Piazza Affari in rialzo supera gli Eurolistini : Teleborsa, - Accelerano a metà giornata i principali mercati di Eurolandia . Anche Piazza Affari partita a piccoli passi amplia la performance mostrandosi in cima all' Europa . Sul fronte geopolitico ,...

Intesa viaggia sugli scudi a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di guadagni a Piazza Affari per Intesa Sanpaolo che sul FTSE MIB viaggia in rialzo dell'1,33%. A dare una spinta al titolo, la notizia arrivata ieri 16 aprile, a mercati chiusi ...

Piazza Affari avvia la giornata a piccoli passi : Teleborsa, - Avvio in lieve rialzo per i principali mercati di Eurolandia . Anche Piazza Affari segue la stessa scia rialzista lasciata ieri 16 aprile da Wall Street, dove la stagione delle ...