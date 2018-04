Pesaro | bimba morta L' autopsia esclude traumi

Pesaro - bimba morta il giorno del battesimo. Oggi l'autopsia : Pesaro , 17 aprile 2018 - Gli inquirenti sono convinti che possa trattarsi anche di un aneurisma . Improvviso e senza sintomi premonitori. Oppure di un blocco della coagulazione del sangue per cause da ...

Pesaro - bimba muore prima del battesimo Video : Una drammatica notizia ci giunge dalla cittadina di # Pesaro , dove poche ore fa una bambina di sol [ Video ]i sette mesi è deceduta in maniera ancora inspiegabile proprio il giorno in cui doveva fare il battesimo . Pesaro , muore bimba di 7 mesi Si chiamava Chiara la piccola bambina di soli sette mesi che è tragicamente deceduta [ Video ] il giorno in cui doveva battezzarsi. Dalle prime informazioni che ci giungono da Pesaro , sembrerebbe che la piccola ...

Pesaro - bimba di sette mesi muore in culla il giorno del battesimo : Tragedia nel giorno di festa. Morte in culla ieri per una bimba di 7 mesi a Pesaro, nel giorno in cui era previsto il suo battesimo. Alle 9 di mattina, la mamma l'ha trovata senza vita. Sul posto il ...