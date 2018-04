Perché negli Stati Unite le aziende stanno assumendo tantissimi adolescenti

Perché tante armi e stragi negli Stati Uniti? Solo la Corte suprema può porre un rimedio : Perché vi sono tante armi (300 milioni su 320 milioni d'abitanti ) negli Stati Uniti che provocano tante stragi in un paese per altri versi così civile e democratico?La prima risposta che si è soliti dare è che la cultura americana nasce nella frontiera dove l'individuo si difendeva da Solo in assenza dello Stato.L'altra risposta è che la potente lobby delle armi, la National Rifle Association fa il bello e il ...