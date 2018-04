Perché il Movimento 5 stelle ha aperto all'ipotesi Casellati per il "mandato esplorativo" : "Un forno caldissimo, bollente". Chi è vicino a Luigi Di Maio fa intendere, con queste parole, che non è ancora il momento di chiudere il doppio binario con Lega e Pd per un dialogo sui programmi. Nonostante le ultime ore siano caratterizzate da un sempre più cristallizzato stallo, per usare un termine ormai sempre più in voga, soprattutto con la Lega di Matteo Salvini, tra i 5 stelle si respira una certa ...

Perché al Pd conviene allearsi con il Movimento 5 stelle : l'occasione di superare definitivamente la stagione di Renzi e recuperare una parte di quell'elettorato fuggito nelle braccia grilline

"Il Movimento è diventato una scatola vuota. Di Maio ha fatto un colpo di Stato : ecco Perché me ne vado" : L'ideologo Aldo Giannuli saluta il Movimento 5 Stelle. Dopo aver annunciato il suo addio pochi giorni fa, Giannuli torna sull'argomento in una intervista al Mattino in cui sostiene che "in larga parte il Movimento non è altro che una scatola vuota. Sui contenuti politici puoi mediare, ma sugli slogan come fai a trattare? Finché fai opposizione ti va bene, dopo paghi".Secondo Giannuli:Vai per cambiare il potere e il potere ti cambia ...

Mani sulle nomine : Perché al Movimento 5 stelle ora interessano le poltrone : Da aprile e fino al 2019 ci sono da riassegnare 350 poltrone nei posti di comando di 79 società controllate, direttamente o indirettamente, dal ministero del Tesoro, tra queste veri e propri salvadanai degli...

Davide Casaleggio spiega Perché il MoVimento 5 Stelle ha vinto le elezioni : In un intervento pubblicato sul Washington Post, Davide Casaleggio spiega il motivo del successo elettorale del MoVimento 5 Stelle al voto del 4 marzo: "Il MoVimento 5 Stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché è allineato con il futuro".Continua a leggere

Governo MoVimento 5 Stelle-Lega : Perché Sì - Perché No : Siamo dunque arrivati alla settimana del “via”. Entro venerdì, infatti, la nuova Legislatura sarà a tutti gli effetti cominciata: nei prossimi giorni sono convocati tutti i gruppi parlamentari, che dovranno riunirsi in seduta comune per lanciare ufficialmente il nuovo quinquennio alle Camere. Se questo, poi, sarà effettivamente un Parlamento in grado di durare un lustro, ancora non è dato sapere. Moltissimo, com’è ovvio, dipenderà dalla ...

Pd - la risposta di un iscritto a Pif : “Ecco Perché non si possiamo sostenere il Movimento 5 stelle” : “Caro Pif, ecco perché il Partito Democratico non può sostenere il Movimento 5 Stelle”. Così, con questo commento, Matteo Pugliese, un giovane iscritto al Pd di Genova, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un videomessaggio in risposta a quello diffuso da Pif qualche giorno fa (e diventato virale). Nel video, rilanciato anche dal Pd nazionale, Pugliese spiega perché a suo parere un’intesa tra 5 stelle e Pd è ...

Perché a Roma no e a Torino sì. Le Olimpiadi secondo il Movimento 5 Stelle : A Roma non si è ancora spenta del tutto l'eco delle polemiche che seguirono la decisione della sindaca pentastellata Virginia Raggi di ritirare la candidatura della Capitale per i Giochi del 2024. Anche per questo è stata accolta con una certa sorpresa la benedizione di Beppe Grillo a una nuova edizione delle Olimpiadi Invernali da tenersi, nel 2026, nell'altro capoluogo di Regione a guida Cinque Stelle: Torino. ...

Perché il Movimento 5 Stelle è diventato il Partito delle Due Sicilie : Sono diverse le ragioni che hanno portato il Movimento 5 Stelle ad affermarsi come il Partito del Sud Italia, e non tutte hanno a che fare con l'interpretazione certamente semplicistica che si sta facendo largo, secondo la quale gli elettori meridionali si sono fatti sedurre dalla proposta di introdurre il reddito di cittadinanza. L'ultima analisi dei flussi condotta dall'Istituto Cattaneo spiega come si sono spostati i consensi nei confronti ...

5 stelle - Perché il Movimento è a un passo dall’estinzione : di Iacopo Benesperi Premessa: sono elettore dei 5 stelle fin dagli inizi (anche se non un attivista) e decisamente di ideali di sinistra. Il trionfo del M5S, stando alle proiezioni, lo pone in una posizione di forza come non si è vista avere da decenni per una singola forza politica. Tuttavia, il non raggiungimento del 40% per governare da soli li mette allo stesso tempo in una posizione di estrema fragilità, che potrebbe segnarne una fine ...