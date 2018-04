Per usare Facebook serve il permesso del genitore | ecco le novità

Philadelphia - vogliono usare il bagno di Starbucks : arrestati Perché neri | Poi le scuse della società : Philadelphia, vogliono usare il bagno di Starbucks: arrestati perché neri | Poi le scuse della società La manette sono scattate perché i clienti, entrambi di colore, avevano tentato di usare il bagno senza prima aver ordinato nulla. Su twitter era partito l’hashtag #BoycottStarbucks Continua a leggere

15 trucchi Per usare WhatsApp al massimo : WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato in Occidente, ma quasi tutti lo sfruttano in modo molto basilare, quando al contrario ci sono orizzonti molto profondi da esplorare. Abbiamo selezionato quindici trucchi WhatsApp che vanno da quelli facilissimi a quelli un po’ più nascosti per aggiungere due o tre marce a questa app per tutti i sistemi operativi. Naturalmente, rimangono fuori i trucchi WhatsApp ormai molto noti ...

Essential Phone PH-1 Permette ora di decidere come usare l’area del notch : Con la build 141, basata su Android 8.1 Oreo, viene introdotta una nuova opzione che consente agli utenti di personalizzare il notch di Essential Phone PH-1 L'articolo Essential Phone PH-1 permette ora di decidere come usare l’area del notch proviene da TuttoAndroid.

Ecco Perché non dovremmo usare la carta igienica : La prima carta igienica commerciale fu inventata e introdotta in vendita nel 1857 dall'americano Jospeh Gayetty, e riscosse grande successo, tanto che negli anni è diventata un prodotto irrinunciabile presente in praticamente tutte le case. Rispetto a quella degli inizi, più dura e ruvida, aziende di tutto il mondo si sono impegnate per realizzare un prodotto sempre più morbido e gradevole al tatto. Ma nonostante tutto secondo un recente ...

Certificazione di sostenibilità Per le abitazioni? In Italia oggi si può usare LEED for Homes : E’ possibile certificare LEED, il protocollo internazionale di sostenibilità degli edifici, anche una costruzione residenziale? La risposta è affermativa. Ma non molti lo sanno che ciò è possibile anche in Europa. A trasformare il mercato ci sta riuscendo una delle società leader in Italia delle certificazioni per edifici, che per prima ha applicato questo protocollo, noto come LEED v4 for Homes. Lo studio in quesitone è Macro Design Studio, ...

I 15 migliori trucchi Per usare Instagram da professionista : Velleità da fashion/food/travel blogger? Allora è necessario padroneggiare i trucchi Instagram da professionista per spremere fino all’ultima goccia di potenziale il social network fotografico per eccellenza, che ormai ha preso il posto di Twitter nei trend e nelle fette di torta più consistenti. Se ti limiti all’uso basilare dell’app per Android e iOS (oltre che della scarna versione accessibile da computer) sappi che ci sono ...

Anche OnePlus 6 dovrebbe usare le gesture Per la navigazione : Continuano i teaser pubblicati da OnePlus e relativi al prossimo flagship, che dovrebbe arrivare sul mercato a giugno. Il nuovo video sembra confermare l'utilizzo delle gesture per la navigazione. L'articolo Anche OnePlus 6 dovrebbe usare le gesture per la navigazione proviene da TuttoAndroid.

Monchi : “Totti è un suPereroe - sarebbe assurdo non usare suoi poteri” : “Francesco ha una capacità, un raggio d’azione, d’influenza e di credibilità così grande che la Roma deve sicuramente utilizzare. sarebbe assurdo, avendo un supereroe, non utilizzare i suoi poteri. E Totti è un supereroe”. Il ds della Roma, Monchi descrive così Francesco Totti nello speciale su Fox Sports “Filosofia Monchi”, dove il dirigente giallorosso si racconta e parla inevitabilmente anche della leggenda ...

Nicolas Sarkozy incriminato : Intervista fiume alla TV Nazionale Per difendersi ed accusare : Anche se il giorno dopo la scarcerazione, durante un’Intervista fiume alla TV Nazionale Nicolas Sarkozy, (attualmente in stato di libertà provvisoria, ma che non può lasciare il suo Paese) ha tenuto a smentire ogni accusa, ovviamente, parlando di fonti inattendibili, di fatti visibili e condivisibili, di una famiglia, quella dei Gheddafi (un Clan), che ci avrebbe messo troppo tempo per accusarlo. Dieci anni dopo, perché? Nel cosiddetto ...

“L’ha infilato tutto nel pene”. Eros catastrofico. Cercava ‘il momento della gioia’ così decide di usare un oggetto assurdo - ma poi non riesce più a tirarlo fuori. Solo dopo due giorni va in ospedale : “Non sapete come era ridotto…”. Un’oPerazione terribile : La ricerca del piacere sessuale per alcune persone è un’ossessione. C’è chi è disposto a prendersi dei rischi clamorosi pur di raggiungere il momento della gioia e delle volte finisce molto male. Per ‘aiutare’ queste persone c’è chi inventa degli aggeggi che possono diventare un serio rischi per la salute, come riportato dal quotidiano britannico The Sun un uomo originario della città sud-occidentale di ...

L'Oklahoma vuole usare le camere a gas Per le condanne a morte : Lo Stato americano dell' Oklahoma prevede di iniziare a utilizzare il gas per le esecuzioni. Lo hanno riferito i funzionari dello Stato, mercoledì, per quello che sarebbe la prima volta dell'utilizzo ...

«Abbiamo aPerto un teatro che non possiamo usare» : Nicola Alemanno Sono stati giorni difficili per la nostra Comunità e per il sottoscritto dopo l'avviso di garanzia , il secondo in pochi mesi, e, soprattutto, dopo il sequestro del centro polivalente. ...

LG potrebbe usare un pannello LCD su LG G7 Per contenere i costi : Secondo quanto riporta il quotidiano coreano The Investor, LG potrebbe utilizzare uno schermo LCD per LG G7, nell'ottica di ridurre i costi di produzione del nuovo top di gamma. L'articolo LG potrebbe usare un pannello LCD su LG G7 per contenere i costi proviene da TuttoAndroid.

Usare i big data Per curare un tumore : Grazie ai big data, gli oncologi saranno in grado di valutare l'evoluzione delle patologie oncologiche. E proporre cure mirate e più efficaci