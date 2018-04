Per il governatore Visco le banche italiane stanno benissimo Contento lui

Usa : governatore della Florida Scott si candida al Senato federale - è sfida aPerta ai Democratici : Corteggiato da tempo per fare il salto alla politica nazionale, Scott è stato eletto governatore dello Stato della Florida nel 2011 ed ha esaurito il limite di due mandati fissato per l'incarico. È ...

Condanna definitiva Per l'ex governatore Scopelliti - 4 anni e sette mesi : REGGIO CALABRIA - La Cassazione ha ridotto di 5 mesi, per la prescrizione dell'abuso d'ufficio, la Condanna a 5 anni di reclusione inflitta all'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, che ...

Indonesia - Perry Warjiyo eletto governatore della banca centrale : Il suo compito sarà quello di salvaguardare il cambio della rupia e la stabilità dell'economia ., ha detto il vice presidente dlela commissione finanze del Parlamento, Achmad Hafisz Tohir.

Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso Per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 Persone : Si è dimesso Aman Tuleyev, il governatore della regione di Kemerovo, la città siberiana in cui è avvenuto il grande incendio in un centro commerciale che domenica scorsa ha ucciso almeno 64 persone, tra cui molti bambini. Le dimissioni di Tuleyev, The post Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone appeared first on Il Post.

Un ragazzino di 13 anni si è candidato Per diventare governatore negli Usa : Perfino i democratici hanno elogiato l'impegno del tredicenne contro le armi anche se il grosso limite di Ethan è la difficoltà di conciliare lo studio con la politica. Deve essere accompagnato ad ...

L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha subito un delicato intervento a cuore aPerto : Arnold Schwarzenegger ha subito un delicatissimo e prolungato intervento a cuore aperto: lo riporta l’ANSA, asserendo che l’ex governatore della California era stato ricoverato a Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca, operazione che però è fallita ed ha portato i medici alla decisione di un diverso e più complesso intervento chirurgico. Non è la prima volta che il cuore dell’attore austriaco naturalizzato ...

Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante Per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'Accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Processo Maroni - pm chiede 2 anni e 6 mesi Per ex governatore : Milano, 22 mar. , askanews, Roberto Maroni deve essere condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per induzione indebita e turbata libertà di scelta nel contraente. E' la richiesta di pena avanzata dal ...

Processo Maroni - l’accusa chiede due anni e sei mesi Per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

Miranda di Sex and The City corre Per governatore di New York : Cynthia Nixon è stata per tutti la rossa Miranda in ' Sex and the City '. Donna in carriera, mamma impegnata e avvocato irreprensibile sullo schermo, nella vita reale ha conservato alcune delle ...

Cina - nuova era alla Banca centrale. Le sfide Per il prossimo governatore : Tre lustri di prudente , e astuta, politica monetaria con il marchio del governatore Zhou Xiaochuan peseranno non poco sulle spalle del suo successore alla guida della Banca centrale cinese. Il nome ...

Disabili contro Emiliano a Bari Per assegni di cura bloccati da luglio : “Vergognati”. Le scuse e le promesse del governatore : Oltre un centinaio tra Disabili, ammalati di Sla, loro familiari e membri di associazioni di volontariato che si occupano dell’assistenza completa dei malati gravi, hanno protestato questa mattina, giovedì 15 marzo, a Bari dinanzi alla sede della presidenza della Regione Puglia con un presidio che ha bloccato il traffico e creato disagi sul lungomare. La protesta è nata per i ritardi nella erogazione degli assegni di cura necessari per ...