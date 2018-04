Per due settimane col cadavere della madre in casa | giallo a Corio

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : i favoriti Per ogni gara. Bertocchi e Tocci protagonisti dal trampolino - Batki-Pellacani duello dalla piattaforma : Questo weekend a Torino si terranno i Campionati Italiani indoor di Tuffi, prima tappa di qualificazione ai Campionati Europei di Edimburgo. Un fine settimana dunque molto importante per i colori azzurri, anche perché ci saranno tutti i migliori tuffatori Italiani. Presso la piscina “Monumentale” si terranno gare open con 76 atleti di 20 società nelle prove individuali (34 femmine e 42 maschi) e 25 coppie nei Tuffi sincronizzati, compresi gli ...

Mattarella dà l'incarico a Casellati : due giorni Per vagliare ipotesi centrodestra-M5S : Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra...

"Le relazioni sulla morte di Cucchi fatte modificare dai suPeriori" : la testimonianza di due carabinieri : "Dolori al costato e tremore dovuto al freddo" tanto da "non poter camminare" che diventano ossa doloranti "per la temperatura freddo/umida che per la rigidità della tavola del letto". Niente pestaggi ...

Genova - Euroflora 2018 : due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera” Per due squadre cittadine : Le due squadre cittadine Genoa Cricket and Football Club (D55a) e U.C. Sampdoria (D55b) realizzano per le Euroflora 2018 dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera”. In “zona” Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu ai quali saranno agganciati grazie a corde tese (con chiaro riferimento alla rete di ...

Napoli - aggrediti e accoltellati ai baretti di Chiaia : due 21enni in carcere Per tentato omicidio : A seguito di approfondite indagini, dirette e coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, personale appartenente al commissariato di polizia San Ferdinando, ha...

Nba - New Orleans : due vittorie a Portland Per iniziare i playoff : Un doppio successo esterno per cominciare i playoff costituisce sempre una sorpresa, a prescindere dai protagonisti in ballo. Ma nel caso dei New Orleans Pelicans lo è ancora di più, perché si parla ...

Aggrediti e accoltellati ai baretti di Chiaia : due 21enni in carcere Per tentato omicidio : A seguito di approfondite indagini, dirette e coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, personale appartenente al commissariato di polizia San Ferdinando, ha eseguito un'...

Incidenti sul lavoro : morti due oPerai : 23.40 Un operaio di 25 anni è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore di telefonia mobile in contrada Graci-Fondachello nel territorio del comune di Castrofilippo (AG), della cui manutenzione si stava occupando. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. In un altro incidente, avvenuto nello stabilimento di Potenza della Dalmine Logistic Solutions, ha perso la vita un operaio di 40 anni. In corso indagini della polizia per ...

Crac SuisseGas - due arresti a Milano Per bancarotta : rubati 50 milioni di euro : Avevano “svuotato” con bonifici i conti di una società che commercializzava in gas per quasi 50 milioni di euro facendola fallire. Sono due due gli arresti stati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sul Crac di Suisse Gas Italia, società che in passato ha investito anche in sponsorizzazioni sportive, prime tra tutte delle squadre di Milan, ...

Crotone-Juventus - due assenze pesantissime Per Massimiliano Allegri : Crotone-Juventus – Terminata a Vinovo la rifinitura della Juventus, che ora si appresta a partire per Crotone, dove giocherà domani sera alle 20.45. Ecco i nomi dei calciatori convocati da Mister Allegri. Convocati di cui non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, out per infortunio anche Pjanic, che dovrebbe rientrare con il Napoli, presente Bernardeschi. 1 Buffon 3 Chiellini 4 Benatia 6 Khedira 7 Cuadrado 8 Marchisio 9 ...

Fa manovra con l'auto Per uscire di casa e urta due Persone tra cui un bambino : Un 71enne residente a Udine, facendo manovra per uscire di casa ha perso il controllo della vettura, finendo contro alcune auto in sosta. Nel tamponamento, due persone, un bambino di 9 anni e una ...