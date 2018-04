Pensioni | ultime news oggi 18 aprile

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Lenovità aggiornate sulla riforma2018 concernono la questione del cumulo gratuito dei contributi. Se da un lato sembrava risolta la querelle tra Inps e Adepp che permetterà a differenti professionisti di ricevere finalmente la pensione, dall’altra restano fuori non solo le donne che volessero usufruire di opzione donna, ma anche esodati e sacerdoti. I dettagli al 182018. Riforma, una soluzione non universale Il cumulo gratuito che permetterà finalmente in modo gratuito di unire i contributi versati in più casse previdenziali e di poterli così cumulare al fine di raggiungere quelli necessari per poter accedere alla pensione, non è un beneficio a vantaggio di tutti. Opzione donna ed esodati hanno già richiesto al Governo che verrà di non dimenticare l’ingiustizia perpetuata ai loro danni. Per loro infatti non sarà ancora possibile cumulare gli anni ...