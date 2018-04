Pensioni | nuova spallata alla Fornero | Uscita dal lavoro a partire da 62 anni

Pensioni - altro che "via la Fornero" : dal 2019 una nuova stangata : Aggrappati ad un mutuo per lasciare il lavoro, in attesa di vedere abolita la legge Fornero, fiduciosi di poter lavorare meno dei fatidici 40 anni per poter andare in pensione...

Tagli alle Pensioni - via gli assegni alle mamme e le tredicesime : proposta la nuova "dieta" per i conti italiani : Le nostre pensioni costano troppo. Incidono sui conti pubblici perennemente gravati dal debito pubblico in una misura che continua ad attirare l'attenzione degli osservatori internazionali. Un nuovo ...

Pensioni : bonus da 80 euro a quelle più basse? Ecco una nuova proposta : Il periodo più importante per proporre modifiche normative in qualsiasi campo è sicuramente quello della campagna elettorale. Adesso che siamo nel pieno di quella relativa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, le promesse ma anche le proposte in tema previdenziale sono molteplici e quotidiane. Evidente che la previdenza nostrana ha bisogno di interventi radicali sia per le Pensioni future che per quelle in essere. Le Pensioni si ...

RIFORMA Pensioni/ Damiano spiega i passi per la nuova legislatura (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Damiano spiega i passi per la nuova legislatura. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 febbraio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:07:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Nuova richiesta di staffetta generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Nuova richiesta di staffetta generazionale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 febbraio(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:52:00 GMT)