Penalizzazioni per 4 club Serie C | -6 ad Arezzo e Matera

Serie C - tre club deferiti per irregolarità amministrative : Penalizzazioni in arrivo nei Gironi A e C : Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Arezzo (Girone A di Serie C), l’Akragas Città dei Templi e il Matera (Girone C di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito il presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dell’Arezzo, Marco Matteoni, l’amministratore unico e legale ...