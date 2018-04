PD | il registra Virzì al circolo con Martina | “M5s? Sfidiamoli sul loro conflitto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Non ha risparmiato critiche al Pd, rivendicando la necessità di evitare l'”immobilismo“, ma sfidando il M5s sui temi e suld’interesse. La “prima” del regista Paolo, che ha partecipato con il segretario reggente Maurizioall’assemblea deldem di Roma Ostiense, si è trasformata quasi in uno show. Con tanto di intervento appassionato, che ha scaldato la platea. Non è un caso che lo stessoabbia ironizzato, etichettando il discorso come “da candidato segretario”, nel corso di un dibattito a tratti infuocato anche per gli interventi critici di diversi iscritti. “Il Pd non ha bisogno di buttafuori, ma di buttadentro”, ha spiegato il regista. Per poi sferzare il presidente Matteo Orfini, dopo che quest’ultimo aveva bocciato le posizioni di Calenda sull’esecutivo di transizione con ...