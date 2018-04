Partita sospesa per insulti | si ripete con seduta dello psicologo

La Partita più breve del mondo : sospesa dopo soli 17 secondi [VIDEO] : La partita più breve del mondo : sospesa dopo soli 17 secondi – Appena 17 secondi è durata una partita di calcio, incredibile ma vero, è successo in Germania, nella Regionalliga Nord-Est, nella partita tra Halberstadt e Bautzen. Pioggia, ma soprattutto tuoni e fulmini che hanno spinto l’arbitro a sospendere il match, la partita è stata sospesa per 50 minuti, poi il rinvio definitivo. La partita più breve del mondo : sospesa dopo soli ...

A Firenze Partita sospesa per gli UFO - Ufo - : La scienza ha, ovviamente, cercato di fornire una spiegazione agli strani fenomeni accaduti quel giorno nel capoluogo toscano, ma le ipotesi formulate non sono particolarmente convincenti. E dopo ...

Aggredito a Gragnano il portiere dell'Atletico Vitalica di Sarno. Partita sospesa : "C'è tristezza per essere stati coinvolti, nostro malgrado, in una brutta pagina di sport" così ha commentato mister Marra. L'aggressione è avvenuta dieci minuti prima della fine della Partita al ...

Vitoria – Bahia - lo sfottò del calciatore scatena la maxi rissa in campo : 9 espulsi e Partita sospesa : Brasile, Campeonato Baiano, focoso derby calcistico tra Vitoria e Bahia; la squadra di casa conduce per uno a zero, quando viene assegnato un calcio di rigore a favore del Bahia. Vinicius segna dal dischetto ed esulta sotto la curva dei tifosi avversari, scatenando una rissa furiosa. In totale l’arbitro espelle nove giocatori tra quelli in campo e in panchina, quattro del Bahia e cinque del Vitoria. La squadra di casa rimasta con sei giocatori ...