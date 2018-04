Parmigiano Reggiano | nelle stalle 3 500 operai indiani | “Troppo faticoso per gli italiani”

fanpage

: A tutti gli amanti del Parmigiano Reggiano abbiamo riservato una strepitosa offerta: acquistando una punta di Parmi… - ilcasalediparma : A tutti gli amanti del Parmigiano Reggiano abbiamo riservato una strepitosa offerta: acquistando una punta di Parmi… - Fabiola_F94 : RT @theonlyparmesan: Lambrusco e Parmigiano Reggiano...what else? @Lambruscovalley @VinitalyTasting -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Negli ultimi vent’anni una delle comunità Sikh più importanti si trova inaspettatamente nel cuore della Pianura Padana, dove in tanti si sono trasferiti a partire dagli anni novanta, diventando in breve tempo delle vere e proprie colonne portanti per tutta la filiera del