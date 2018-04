Papa | oggi i bambini non sanno fare il segno della croce

Papa Francesco : 'I 30 denari di Giuda furono la prima tangente' - oggi varrebbero 3mila dollari : Così risolve le cose il mondo con cose mondane. La prima è il denaro, il cui signore è il diavolo. Gesù stesso, infatti, disse che non si possono servire due signori'. Cristo tra gli insegnamenti ...

Il prontuario del Papa su come essere santi e felici nel mondo di oggi : La santità, chiarisce, "è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo". Tutti possono essere santi, tutti i membri del "popolo di Dio" , popolo è termine che ...

La santità al giorno d'oggi secondo Papa Francesco : Città del Vaticano, 9 apr. , askanews, In un nuovo documento, l'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate pubblicata oggi, Papa Francesco scrive cosa è e cosa non è la santità al giorno d'oggi. Il ...

Quei teologi contro il Papa che oggi "fanno carriera" : Il fatto che nelle università la scelta dei docenti di teologia venga fatta in base a criteri estranei alla scienza e sotto la pressione dei problemi sovramenzionati comporta uno scadimento della ...

S. Messa di Pasqua 2018 - Urbi et Orbi/ Diretta streaming video : Papa Francesco - "la nostra fede nasce oggi" : Santa Messa di Pasqua 2018, il Messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco: Diretta streaming video, Bergoglio benedice l'intera cristianità.

Pasqua. Via crucis del Papa al Colosseo. Galantino : riannoda legame tra martiri ieri e oggi : Con il Papa ci saranno anche una suora irachena a portare la croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi. Suor Genevieve Al Haday è scampata alla violenza dello Stato Islamico che costrinse, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014, a fuggire dalla Piana di Ninive fino ad Erbil, in Kurdistan, per trovare salvezza

Oggi Papa Francesco celebra passione e via crucis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La figlia muore e dona gli organi - l'appello del papà : "Cerco chi oggi vede con i suoi occhi" : Continua l'appello disperato di papà Roberto Durastante, alla ricerca della persona che oggi vede...

IN NOME DEL Papa RE/ Su Iris il film con Nino Manfredi e Danilo Mattei (oggi - 20 marzo 2018) : In NOME del PAPA Re, il film in onda su Iris oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Nino Manfredi, Danilo Mattei e Carmen Scarpitta, alla regia Luigi Magni. Il dettaglio della trama.

La festa del papà è oggi : da dove viene e perché ricorre il 19 marzo : C'entra san Giuseppe, il "papà adottivo" di Gesù, almeno nei paesi di tradizione cattolica come l'Italia The post La festa del papà è oggi: da dove viene e perché ricorre il 19 marzo appeared first on Il Post.

Festa del papà 2018 - oggi è San Giuseppe/ Auguri e frasi WhatsApp : il film-dedica di Shia LaBeouf al padre : Auguri Festa del papà 2018: oggi è San Giuseppe, frasi d'autore più belle, dediche e pensieri da inviare via WhatsApp o sms (ma anche dire a voce) nella Festa dedicata al babbo.