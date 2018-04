PAPA FRANCESCO IN PUGLIA L' IMPEGNO DEL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE

PAPA FRANCESCO IN PUGLIA. L'IMPEGNO EDITORIALE DEL GRUPPO DISTANTE : ... per permettere a chi non potrà riunirsi al resto della comunità, di vivere da casa l'emozionante evento, raggiungibile anche attraverso il servizio streaming e la diretta Facebook. Si proseguirà, ...

PAPA FRANCESCO fa un appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...

Parla Emanuele - il bambino di Corviale che ha abbracciato PAPA FRANCESCO : "Io sapevo che mio padre era in cielo - ma volevo conferma dal Santissimo" : Le lacrime e l'abbraccio con Papa Francesco hanno intenerito tutti. Ora Parla il piccolo Emanuele, che a Corviale, nella periferia di Roma, aveva chiesto al Pontefice se il padre morto era andato in Paradiso, nonostante fosse ateo. "All'orecchio gli ho fatto la domanda che volevo dire al microfono", ha detto Emanuele in un'intervista di Cristina Caricato per Tv200. "E lui mi ha chiesto: 'posso raccontarla anche agli altri?' Io gli ho risposto di ...

I 91 anni di Benedetto XVI. Padre George : "Ha cantato e fatto piccola passeggiata". Gli auguri di PAPA Francesco : Un compleanno festeggiato "in un clima tranquillo e familiare". E' trascorso così il 91/o genetliaco del Papa emerito Benedetto XVI, cui si sono stretti intorno in questa ricorrenza, nell'ex monastero 'Mater Ecclesiae' dove Joseph Ratzinger risiede in Vaticano, il fratello maggiore Georg, oggi 94/enne, giunto appositamente dalla Baviera, insieme ai più diretti collaboratori.In serata, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana, "la ...

Auguri di Francesco al PAPA emerito : 18.45 Benedetto XVI ha festeggiato oggi il suo 91esimo compleanno insieme al fratello Georg in un clima tranquillo e familiare. In serata, la banda musicale della Guardia Svizzera Pontificia suonerà alcuni brani al Monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani, in onore del Papa emerito. Questa mattina presto, Papa Francesco ha offerto la Santa Messa per Benedetto XVI e gli ha inviato i suoi Auguri personali.

PAPA FRANCESCO - un esame di coscienza per combattere le fake news : Ha destato non poco interesse il serio esame di coscienza che Papa Francesco ha rivolto ai media cattolici nella sua ultima esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Parole importanti arrivate alla vigilia della 52esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali per la quale Jorge Mario Bergoglio ha scelto come tema un famoso versetto del Vangelo di Giovanni attualizzandolo all’uso dei social: “La verità vi farà liberi. fake news e ...

PAPA FRANCESCO : pugno di ferro contro i preti pedofili : L'arresto di monsignor Capella e ciò che emerge dal processo al cardinale Pell sono solo i casi più recenti. Mentre Bergoglio ha inasprito le pene per reati sessuali

Aderenti alla FDS hanno incontrato PAPA Francesco : hanno coronato il loro sogno di incontrare Papa Francesco, 120 persone di ogni età Aderenti alla Federazione Diabete Sicilia

SCUOLA/ Susanna Tamaro e PAPA FRANCESCO - senza un incontro vivo i giovani "muoiono" : Una domanda cruciale quella che ha posto Susanna Tamaro nel suo ultimo intervento sul Corriere. L'educazione è ancora possibile? A quali condizioni? GIULIA SPONZA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:09:00 GMT)

