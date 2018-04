Paolo Rossi Academy cerca nuovi agenti

Sampdoria - GiamPaolo : "Molti mi hanno contatto per la prossima stagione. Napoli? Non prevedo il futuro" : "Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo". Così Marco ...

Casting per I Fuorilegge di Versailles - diretto da Paolo Rossi - ma non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per la ricerca di attori e attrici per varie e interessanti opportunità, tutte retribuite. S.H.A.R.E. Per lo spettacolo teatrale dal titolo S.H.A.R.E., scritto da Pier Paolo e Gennaro Esposito, si cercano un attore e un'attrice, entrambe di età scenica tra i 20 e i 25 anni, con una rilevante preparazione sia in ambito comico-brillante che drammatico. Le selezioni ...

Napoli - il dopo Sarri / Inzaghi o GiamPaolo - chi si accomoderà sulla panchina azzurra l'anno prossimo? : Napoli, il dopo Sarri: Simone Inzaghi o Marco Giampaolo? Chi si accomoderà sulla panchina della squadra azzurra nella prossima stagione? Spuntano le prime ipotesi e si ragiona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Paolo Gentiloni si è dimesso. Ma potrebbe restare lui fino alle prossime elezioni : lo scenario da incubo : Addio, Paolo Gentiloni : dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il premier è salito al Colle - alle 18 di sabato - per rassegnare le sue dimissioni, presentate nello studio alla Vetrata a ...

Juve-Real - Paolo Rossi : 'Bianconeri sfavoriti' : Paolo Rossi commenta ai microfoni di Premium Sport il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Focus sulla sfida tra Juventus e Real Madrid: 'In questo momento il Real Madrid non sta lottando per la Liga e questa è certamente una ...

'L'improvvisatore' Paolo Rossi al 'Gentile' di Cittanova : I miei spettacoli sono come dei sequel. Nella mia autobiografia non autorizzata verranno ordinati per stagioni e classificati come serie teatrali. E in questa definizione avrà il suo significativo e ...

Napoli-Roma 2-4 : giallorossi da urlo - calato il poker al San Paolo. Di Francesco è terzo : Una grande Roma stende in rimonta il Napoli capolista al San Paolo (4-2) e sale così al terzo posto della classifica. In gol Insigne, Under, Dzeko per due volte, Perotti e Mertens. A breve...

LIVE Pagelle Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : i partenopei vogliono continuare a sognare - i giallorossi cercano l’impresa nella bolgia del San Paolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Roma, big match della 27esima giornata di Serie A. Al San Paolo vedremo una grandissima sfida tra la squadra di Sarri, che vuole continuare a sognare uno storico scudetto e quella di Di Francesco, che cerca l’impresa per tornare tra le prime quattro. Una partita che si preannuncia molto spettacolare per il grande tasso tecnico dei due organici specialmente nel settore offensivo, ...

OROSCOPO Paolo FOX / Oggi 27 febbraio 2018 : Ariete favorito per la prossima settimana : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 27 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: momento positivo per l'Ariete, Cancro addirittura sulla cresta dell'onda, pieno di energia(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Paolo Fox - oroscopo della settimana prossima : le previsioni : oroscopo della prossima settimana: le previsioni di Paolo Fox Tornerà in tv domani, come ogni domenica, Paolo Fox con il suo oroscopo della settimana, le cui previsioni verranno svelate in diretta a Mezzogiorno in Famiglia, con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, assieme alla classifica dei 12 segni. Ma, in attesa della diretta di domani del programma firmato Michele Guardì, sfogliamo le pagine di DiPiùTv diretto da Sandro Mayer ...