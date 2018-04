Paolo Conte Il 12 Novembre dal vivo al teatro Arcimboldi di Milano

Sampdoria - GiamPaolo : “andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti” : “La squadra è ferita, non è morta. Andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti”. Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, rilancia in vista della gara di domani con l’Atalanta. Una Samp che vuole cancellare il tris di sconfitte consecutive con Crotone, Inter e Chievo. Il tecnico blucerchiato spiega che la squadra è pronta per il riscatto: “Questi due giorni di ritiro erano necessari e ci hanno fatto bene. ...

Maeba - Mina e Paolo Conte/ Le basi di Boosta per il ritorno in versione "aliena" : Esce alla vigilia dei asuoi 78 anni il nuovo disco di Mina, appuntamento annuale da non perdere per i suoi fan, intitolato "Maeba" contiene un duetto in napoletano con Paolo Conte(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:27:00 GMT)

"Maeba" - la Mina 'aliena' che duetta con Paolo Conte e canta sulle basi di Boosta : La scelta di essere aperta al mondo è stata vincente". Racchiuso in una copertina che raffigura il personaggio alieno che Mina "interpreta" di recente, annunciato da un titolo enigmatico che Pani non ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Viaggio in Italia per l’astronauta Paolo Nespoli : racconterà la sua ultima missione nello spazio : Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta iniziando un tour che lo porterà in alcune grandi città per raccontare la sua ultima missione nello spazio. Lunedì 19 marzo Il giro prenderà il via da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, i ...

Cave - GianPaolo Bottacin e Maurizio Conte - VA - : 'giornata storica perchè ci stiamo accingendo ad approvare la nuova legge' : ... laddove la concentrazione di autorizzazioni aveva messo in difficoltà altre realtà del mondo estrattivo: la legge dà risposte a questo settore, soprattutto al mondo delle piccole imprese. Ritengo ...

Elezioni 2018 - perchè Conte può votare e GiamPaolo no? Il 'caso' degli sportivi esclusi dalle elezioni : "Siamo uno spogliatoio che parla di politica", racconta il difensore del Chievo, Massimo Gobbi . "I temi principali sono immigrazione ed economia, visto che abbiamo una certa età. Andrò a votare, ...