Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Sarà inaugurato oggi all’istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ottica in una scuola di periferia. Il progetto #SiamoConnessi porterà internet ultraveloce tra i banchi di scuola. Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, il vicesindaco Sergio Marino, l’assessora alla scuola Giovanna ...

BELLINI/ "I Puritani" tornano a Palermo : una prima assoluta in maschera : Ultima opera di Vincenzo BELLINI, composta per Parigi prima di morire a meno di 35 anni I Puritani è opera da fare tremare il polso. di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:14:00 GMT)CAVALLERIA E PAGLIACCI/ A Roma un dittico tra applausi agli artisti e proteste per la regiaWAGNER/ "L'olandese volante" a Santa Cecilia

«Mia mamma su una barella del pronto soccorso da una settimana» : denuncia choc a Palermo : C'è chi la definisce una situazione da 'terzo mondo', ma siamo in Sicilia, a Palermo, dove una telespettatrice di Pomeriggio 5 racconta in diretta l'odissea vissuta nell'ospedale in cui è ricoverata la mamma. Le telecamere del programma hanno ...

Cadavere trovato sulla Agrigento-Palermo : è una donna : Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato trovato al centro della carreggiata della Palermo-Agrigento. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato...

"MARCH FOR SCIENCE Palermo 2018" : UNA SETTIMANA DI EVENTI - DAL 14 AL 22 APRILE - A PARCO VILLA FILIPPINA - CENTRO DI GRAVITÀ DELLA ... : PARCO VILLA FILIPPINA , Piazza San Francesco di Paola 18, sarà il "CENTRO di GRAVITÀ" DELLA manifestazione, ospitando alcuni degli EVENTI legati alla scienza e alla cultura. Si partirà Sabato 14 ...

“Piazza Affari” : A Palermo una fiera cult : Esclusiva, interessante ed intrigante, a Palermo ogni fine settimana a partire dal 20 aprile, si potrà andare alla ricerca

Palermo - bimba di 5 anni muore durante una festa : La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di cinque anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una ...

Palermo - trasfusione non autorizzata a una Testimone di Geova. Medico nei guai : Giovanni Spinnato, un Medico di Palermo, è stato condannato per violenza privata a un mese di reclusione con la condizionale. Nel 2010 aveva deciso di fare una trasfusione a una paziente contraria ...

Palermo - professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna - : Un docente 50enne ha riportato un'emorragia cerebrale dopo aver ricevuto un pugno in faccia dal genitore di una studentessa di terza media. La ragazza aveva raccontato di essere stata colpita dall'...