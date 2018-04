Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. , AdnKronos, Sarà inaugurato oggi all'istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ...

Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Sarà inaugurato oggi all’istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ottica in una scuola di periferia. Il progetto #SiamoConnessi porterà internet ultraveloce tra i banchi di scuola. Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, il vicesindaco Sergio Marino, l’assessora alla scuola Giovanna ...

BELLINI/ "I Puritani" tornano a Palermo : una prima assoluta in maschera : Ultima opera di Vincenzo BELLINI, composta per Parigi prima di morire a meno di 35 anni I Puritani è opera da fare tremare il polso. di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:14:00 GMT)CAVALLERIA E PAGLIACCI/ A Roma un dittico tra applausi agli artisti e proteste per la regiaWAGNER/ "L'olandese volante" a Santa Cecilia

«Mia mamma su una barella del pronto soccorso da una settimana» : denuncia choc a Palermo : C'è chi la definisce una situazione da 'terzo mondo', ma siamo in Sicilia, a Palermo, dove una telespettatrice di Pomeriggio 5 racconta in diretta l'odissea vissuta nell'ospedale in cui è ricoverata la mamma. Le telecamere del programma hanno ...

Cadavere trovato sulla Agrigento-Palermo : è una donna : Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato trovato al centro della carreggiata della Palermo-Agrigento. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato...

"MARCH FOR SCIENCE Palermo 2018" : UNA SETTIMANA DI EVENTI - DAL 14 AL 22 APRILE - A PARCO VILLA FILIPPINA - CENTRO DI GRAVITÀ DELLA ... : PARCO VILLA FILIPPINA , Piazza San Francesco di Paola 18, sarà il "CENTRO di GRAVITÀ" DELLA manifestazione, ospitando alcuni degli EVENTI legati alla scienza e alla cultura. Si partirà Sabato 14 ...

“Piazza Affari” : A Palermo una fiera cult : Esclusiva, interessante ed intrigante, a Palermo ogni fine settimana a partire dal 20 aprile, si potrà andare alla ricerca

Palermo - bimba di 5 anni muore durante una festa : La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di cinque anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una ...

Palermo - trasfusione non autorizzata a una Testimone di Geova. Medico nei guai : Giovanni Spinnato, un Medico di Palermo, è stato condannato per violenza privata a un mese di reclusione con la condizionale. Nel 2010 aveva deciso di fare una trasfusione a una paziente contraria ...

Palermo - trasfusione forzata a una testimone di Geova : medico condannato a un mese di carcere : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese , Palermo, , ...

Palermo - fece trasfusione a una testimone di Geova : medico condannato per violenza privata : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese è stato condannato a un mese di reclusione con la condizionale per violenza privata.Continua a leggere

Palermo - trasfusione forzata ad una testimone di Geova : medico condannato : Una decisione che si inserisce in un dibattito che prosegue da anni sulle cure obbligatorie. Un medico dell'ospedale di Termini Imerese , Pa, è stato condannato per violenza privata per aver imposto ...

Palermo - professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna - : Un docente 50enne ha riportato un'emorragia cerebrale dopo aver ricevuto un pugno in faccia dal genitore di una studentessa di terza media. La ragazza aveva raccontato di essere stata colpita dall'...

Palermo - professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna : Palermo, professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna Un docente 50enne ha riportato un’emorragia cerebrale dopo aver ricevuto un pugno in faccia dal genitore di una studentessa di terza media. La ragazza aveva raccontato di essere stata colpita dall’insegnante, poi ha ritrattato: era stata solo allontanata ...