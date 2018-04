Palermo : Giunta verso rimpasto - Orlando ad alleati 'Datemi i nomi' (2) : (AdnKronos) - "Il tema non è sostituire tre assessori con altri tre, perché così non si risolvono i problemi della città che ha vissuto negli ultimi mesi un arretramento" dice all'Adnkronos Giusto Catania, ex assessore alla Mobilità e consigliere di Sinistra Comune, che i bene informati vorrebbero p

Palermo : Giunta verso rimpasto - Orlando ad alleati ‘Datemi i nomi’ (2) : (AdnKronos) – “Il tema non è sostituire tre assessori con altri tre, perché così non si risolvono i problemi della città che ha vissuto negli ultimi mesi un arretramento” dice all’Adnkronos Giusto Catania, ex assessore alla Mobilità e consigliere di Sinistra Comune, che i bene informati vorrebbero prossimo a un ritorno in Giunta. “Non bisogna partire dai nomi – spiega – ma dalla visione della città. La ...