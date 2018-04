Palermo | Giunta verso rimpasto | Orlando ad alleati ‘Datemi i nomi’ 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) (AdnKronos) – “Il tema non è sostituire tre assessori con altri tre, perché così non si risolvono i problemi della città che ha vissuto negli ultimi mesi un arretramento” dice all’Adnkronos Giusto Catania, ex assessore alla Mobilità e consigliere di Sinistra Comune, che i bene informati vorrebbero prossimo a un ritorno in. “Non bisogna partire dai nomi – spiega – ma dalla visione della città. La priorità deve essere, come risolvere le tante criticità sul tappeto e come arrivare alle elezioni del 2022 perché io non voglio consegnare la città alla destra e ai cinque stelle”. Per discutere di prospettive e strategie Sinistra comune si è data appuntamento al 5 maggio. “Ci sarà una grande assemblea pubblica per confrontarsi non nelle stanze dei palazzi ma alla luce del sole davanti ai cittadini” assicura Catania. ...