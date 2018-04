Palermo | furto in chiesa Bagheria | rubata anche culla del 1 600 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018), 18 apr. (AdnKronos) – Non c’èladel Seicento tra gli oggetti trafugati dai ladri entrati in azione nellaMadre di, in provincia di. A precisarlo è il Comune di, che aveva inserito inizialmente l’oggetto di valore storico nell’elenco dei beni razziati dai malviventi. Ignoti, dopo aver forzato l’ingresso di via Milazzo, sono entrati nellae hanno portato via diversi oggetti sacri. Ilè stato denunciato dal parroco. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articoloindel 1.600 (2) sembra essere il primo su Meteo Web.