Palermo : Cgil e Legambiente chiedono incontro al Comune : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Cgil Palermo e Legambiente hanno chiesto un incontro al Comune per “promuovere la lotta all’amianto in città e nei luoghi di lavoro con azioni informative e di tutela”. Un invito rivolto all’assessore all’Ambiente Sergio Marino e all’ufficio Ambiente del Comune per far conoscere i servizi dell’ufficio No amianto della Cgil Palermo, da poco istituito per informare e ...

Sanità : aggressioni in ospedale a Palermo - Cgil 'problema di ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - La Cgil e la Fp chiedono che venga garantita sicurezza a chi lavora nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. E chiedono un "incontro urgente" all’assessore alla Salute, al prefetto e al questore perché "possa essere complessivamente affrontata una questione che ormai è dive

Sanità : aggressioni in ospedale a Palermo - Cgil ‘problema di ordine pubblico : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – Un’assemblea davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico per esprimere solidarietà agli operatori sanitari vittime delle aggressioni registrate in queste settimane in diversi presidi cittadini e della Provincia. Ad organizzarla sono la Cgil Palermo e la Funzione pubblica dopo l’ultimo caso di aggressione ai danni di medici e infermieri registrato stanotte nel nosocomio palermitano. ...

Palermo : da Cgil appello a Orlando per intervento su Amap - assunzioni e nuovo cda : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Un intervento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando per definire al più presto le assunzioni dei 198 lavoratori ex Aps e convocare l'assemblea degli azionisti dell'Amap per il rinnovo di cda e consiglio sindacale. Ad avanzare la richiesta sono Cgil e Filctem. "Il sind