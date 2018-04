Palermo | ' Alle armi | cavalieri' | Mimmo Cuticchio a Villa Zito per grandi e piccini

Protezione Civile - allerta gialla per maltempo da Palermo a Ragusa : La Protezione Civile della Sicilia ha annunciato un'allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Si prevedono piogge e temporali da Palermo a Ragusa.

Palermo : auto ferma in galleria - tragedia sfiorata sull'A20 : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte in una galleria dell'autostrada A20 Palermo-Messina. Un uomo di 53 anni, palermitano, probabilmente con intenzioni suicide, aveva fermato la sua auto nella corsia di sorpasso di una delle gallerie dell'autostrada, mettendo in pericolo la

Venezia - paura a piazza San Marco per un allarme bomba. Allerta anche a Palermo : A Venezia paura per turisti e cittadini: un thermos è stato scambiato per una bomba artigianale. Tensione anche a Palermo, dove una valigia sospetta è stata fatta brillare in pieno centro.Continua a leggere

Serie B Empoli e Palermo insistono - rallenta il Frosinone : ROMA - L'Empoli allunga il passo in vetta alla classifica: passa , 0-1, a Pescara e porta a 5 punti il vantaggio sul Frosinone, bloccato sullo 0-0 a Terni. I ciociari ora sono braccati dal Palermo che,...

Serie B : Empoli e Palermo insistono - rallenta il Frosinone : ROMA - L'Empoli allunga il passo in vetta alla classifica: passa , 0-1, a Pescara e porta a 5 punti il vantaggio sul Frosinone, bloccato sullo 0-0 a Terni. I ciociari ora sono braccati dal Palermo che,...

Serie B - Empoli di misura e poker Palermo. Il Frosinone rallenta ancora : La capolista Empoli vince a fatica a Pescara e continua la corsa in testa alla classifica , nel 2018 sette vittorie e due pareggi in nove partite, . Il Frosinone pareggia a Terni , cinque punti nelle ...

Palermo : Arcoleo (Pd) - maggioranza senza unità - Orlando convochi alleati : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Manca una vera unità nella maggioranza. La coalizione dovrebbe confrontarsi seriamente al suo interno sulle soluzioni per il governo della città". A dirlo è Rosario Arcoleo, presidente della commissione Affari generali del Comune di Palermo. "Tra difese d’ufficio, opp

In vetta vince solo l'Empoli. Malore per l'allenatore del Palermo Tedino : Giornata pazza, in serie B, con tensione alta a Novara , colpito l'allenatore del Palermo Tedino, da un oggetto arrivato dalle tribune, e a Terni: cambio sbagliato dal team manager umbro, due espulsi ...

Novara-Palermo - colpito Tedino : malore per l’allenatore rosanero : Novara-Palermo, colpito Tedino: malore per l’allenatore rosanero, si è conclusa la gara del campionato di Serie B, beffa nel finale del Palermo che ha dovuto fare i conti con la rete del 2-2, i rosanero accarezzavano la possibilità di avvicinarsi alla zona promozione. Nel frattempo si è verificato un brutto episodio, un oggetto dovrebbe avere colpito al capo l’allenatore siciliano Tedino, subito dopo il tecnico ha accusato un malore, per ...

Serie B : Palermo decimato dalle nazionali. Zamparini : “chiedo danni a FIGC” : “Se non andiamo in Serie A chiedo i danni. Abbiamo già incaricato da una settimana i nostri legali: certe decisioni vanno contro il regolamento stesso della Figc”. E’ una furia Maurizio Zamparini al Giornale di Sicilia per la situazione in cui rischia di trovarsi il suo Palermo a causa degli impegni di suoi sei calciatori con le rispettive nazionali. In occasione della pausa internazionale prevista dalla FIFA, infatti, la Serie B non ...

Politiche - voto per la Camera : alle 19 affluenza oltre il 58% - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Politiche - alle 19 affluenza al 57% - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Elezioni : alle 12 l'affluenza è del 19 - 38%. Errori sulle schede elettorali - ritardi a Palermo e file a Roma : Teleborsa, - Domenica di voto per oltre 46 milioni di italiani: alle 12 ha votato il 19.38% degli aventi diritto. Seggi aperti fino alle 23. AFFLUENZA IN CRESCITA - Lo dicono i dati ufficiali forniti ...

Elezioni : alle 12 l'affluenza è del 19 - 38%. Errori sulle schede elettorali - ritardi a Palermo e file a Roma : Domenica di voto per oltre 46 milioni di italiani: alle 12 ha votato il 19.38% degli aventi diritto. Seggi aperti fino alle 23. AFFLUENZA IN CRESCITA - Lo dicono i dati ufficiali forniti dal ministero ...